VIDEO / Perišić na gostovanju zabio peti gol u nizozemskoj ligi

U 25. kolu nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su gostovali u Almelu kod Heraclesa gdje su upisali uvjerljivu pobjedu od 3:1.

Sve golove PSV je postigao u prvom poluvremenu, a niz golova je počeo hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je u devetoj minuti realizirao jedanaesterac za 1:0. Već u 12. minuti Saibari je povećao na 2-0, dok je Man u 40. bio strijelac za 3:0 čime je aktualni nizozemski prvak debelo zakoračio prema novom ligaškom slavlju.

U nastavku utakmice PSV je mirno priveo dvoboj kraju, a na drugoj strani je počasni pogodak postigao Zeefuik u 80. minuti.

Ivan Perišić je zamijenjen u 63. minuti.

PSV je i dalje uvjerljivo vodeći na ljestvici te ima 65 bodova. Drugi Feyenoord ima 48, treći NEC Nijmegen i četvrti Ajax po 43 boda, a sve te tri momčadi imaju utakmicu manje u odnosu na PSV.

