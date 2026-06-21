VIDEO / Marquez nezaustavljiv u Brnu, prvenstvo ponovno dobilo neizvjesnost

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Vozač tvorničke momčadi Ducatija, Marc Márquez, pobjednik je Velike nagrade Češke koja je vožena na stazi u Brnu. Za 33-godišnjeg Španjolca iz Cervere to je bila 101. pobjeda u karijeri.

S prve pozicije krenuo je Ai Ogura, no japanski vozač uspio je zadržati vodeće mjesto samo tijekom prva dva kruga. Potom su ga redom prestigli Francesco Bagnaia i Márquez, koji su preuzeli kontrolu nad utrkom.

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Nakon toga uslijedila je borba dvojice tvorničkih Ducatijevih vozača. Bagnaia je dugo držao vodstvo, ali se Márquez postupno približavao te je desetak krugova prije kraja smanjio zaostatak na svega nekoliko desetinki.

Ključni trenutak dogodio se sedam krugova prije cilja kada je Márquez napao i prestigao Bagnaiu, nakon čega se uspio odvojiti. U nastavku je Bagnaia izgubio ritam te pao iza Ogure, koji je odvozio jednu od najboljih utrka karijere u kraljevskoj klasi.

Japanski vozač pokušao je ugroziti i Márqueza, no nije uspio zaprijetiti deveterostrukom svjetskom prvaku, koji je bez većih problema stigao do novog slavlja.

Márquezu je ovo druga pobjeda sezone, a njome se značajno približio vodećem u ukupnom poretku, Marcu Bezzecchiju. Talijan, koji je suspendiran nakon incidenta s redarom, ostao je na 180 bodova, dok je Márquez smanjio zaostatak i sada ima 130.

Sljedeća utrka Svjetskog prvenstva vozi se već idućeg vikenda u Assenu, na Velikoj nagradi Nizozemske.

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