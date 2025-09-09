VIDEO / BiH novinar pitanjem nasmijao Rangnicka i Alabu: ‘Koliko vam je teško…’

Podijeli :

Pred utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Austrije u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Ralf Rangnick, izbornik Austrije pohvalno je govorio o Zmajevima Sergeja Barbareza.

Rangnick smatra da je Bosna i Hercegovina zaslužila da trenutno bude prva u grupi.

“Mnogi su mislili da je Rumunjska naš najsnažniji protivnik u grupi, ali je BiH pokazala da je ekipa na koju se mora računati. Igrali ste jako dobro. Mislim da su Bosanci opravdano gdje jesu. Igrači su jako iskusni, ostvarili su značajne međunarodne karijere. Spomenut ću samo Edina Džeku“, naveo je.

A bivšeg trenera Manchester Uniteda kao i Davida Alabu nasmijalo je pitanje jednog BiH novinara koje je glasilo – “koliko vam je teško pripremati jednu ovakvu utakmicu pošto i mi sami nekad u Bosni i Hercegovini ne znamo što mi možemo očekivati od naše reprezentacije?”

“Kao što je danas i standard, pripremamo se i gledamo utakmice, pokušavamo prepoznati obrasce i taktiku. Znamo kako želimo igrati i pripremili smo se u skladu s tim”, rekao je izbornik Austrije.

Karizmatični stručnjak ipak tvrdi da Austrijanci gledaju samo sebe.

“Moglo bi biti raznih opcija, ali za nas nije toliko bitno hoćete li igrati sa dva napadača ili jednim. Mi se najviše bavimo svojom igrom, ali mislim da Bosna stoji mnogo bolje nego prije pola godine, no takav je slučaj i sa nama”, poručio je Ragnick.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Austrije igra se u Zenici s početkom od 20.45 sati, a izravan prijenos je na SK HD.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.