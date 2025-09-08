VIDEO / Modrić: Nestvarno mi zvuči da ću sutra napuniti 40 godina, o godinama nikada ne razmišljam

Vatreni su odigrali dominantnu utakmicu te nastavili savršen niz pobjeda u kvalifikacijama, čime su zadržali stopostotni učinak. Zanimljivo, ovo je tek drugi put u povijesti da je hrvatska reprezentacija ostvarila takav uspjeh u uvodnim kolima kvalifikacija.

Nakon susreta kapetan Luka Modrić porazgovarao je za Novu TV:

“Super utakmica, mislim da smo od početka sporo ušli, ali krenulo je bolje, dignuli smo se i zasluženo pobijedili. To je najvažnije, možemo biti zadovoljni, a poslije je bilo puno lakše kad su ostali s igračem manje. Trebalo je i to privesti kraju, gol-razlika je i dalje bitna i nikad nije na odmet zabiti pokoji gol.”