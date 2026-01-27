Veznjak Barcelone potpisuje novi ugovor, a dobit će i znatno veću plaću

Veznjak Barcelone Fermin Lopez (22) trebao bi u sljedećih tjedan ili dva potpisati novi ugovor s katalonskim klubom koji bi vrijedio do lipnja 2031. godine, objavili su španjolski mediji.

Lopez i Barcelona postigli su usmeni dogovor u vezi novog ugovora, koji bi španjolskom veznjaku trebao donijeti znatno veću plaću. Novi ugovor trebao bi produžiti Lopezov ostanak na Camp Nou za dvije godine, odnosno do lipnja 2031.

Iako nije bio standardni prvotimac Lopez je prošle sezone upisao osam pogodaka i deset asistencija. Za njega je proteklog ljeta bio zainteresiran Chelsea, ali Lopez je odlučio ostati u Barceloni.

To se je pokazalo kao ispravan potez, jer ove je sezone u 25 utakmica u svim natjecanjima ubilježio deset golova i isto toliko asistencija. To znači da se ove sezone u prosjeku svakih 77 minuta upiše u strijelce.