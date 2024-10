Velikan se umirovio pa otkrio: 11 godina igram s jednim koljenom, to je umjetnost

Podijeli :

Matthias Koch via Guliver Images

Francuski branič Raphael Varane objavio je krajem rujna da se povlači iz profesionalnog nogometa u dobi od 31 godine, nakon što je pretrpio tešku ozljedu koljena. Iako završava svoju igračku karijeru, Varane je najavio da će ostati u nogometu, ali u drugačijoj ulozi.

Ostat će u Comu, no u nekoj drugačijoj ulozi koju nije do kraja definirao. Francuski stoper je odustao je zbog učestalih ozljeda i zdravstvenih problema, o čemu je govorio za L’Equipe: “Kad sam se ozlijedio 11. srpnja shvatio sam da je gotovo. Činjenica da je to bilo lijevo koljeno bio je znak. Moje lijevo koljeno moralo je kompenzirati desno od 2013. godine i zahvaljujući njemu sam uspijevao pronaći balans. A kada ti lijevo koljeno kaže da mu je dosta nošenja tereta, moraš ga poslušati.”

Tijekom karijere nije htio govoriti o spomenutim problemima: “Ponekad sam si govorio: ‘Kako bi tek bilo s dvije noge…’ Sve to shvaćam olako, ali zbog ovog problema stvorio sam svojevrsnu umjetnost. Godinama nisam uklizavao. Čekao bih pravi trenutak da uđem u duel, kada stati ili ubrzati ili da krenem trčati prije napadača.

Ne bih to uspio da nije bilo ovog koljena. Od 20. godine igram tako. Desno koljeno je postalo jako s vremenom, ali manje pokretno, a moje lijevo koljeno činilo je sve što je imalo veze sa snagom. Kako sam igrao s jednim koljenom? Uz puno truda, odricanja, brige i učenja da se upravlja ravnotežom.”

Tijekom reprezentativne karijere, od 2013. do 2022. godine, odigrao je 93 utakmice za Francusku, a bio je ključan u osvajanju Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji te u osvajanju srebra na SP-u 2022. u Kataru. Svoju klupsku karijeru započeo je u Lensu, prije nego što se 2011. pridružio Real Madridu, gdje je tijekom 360 nastupa osvojio tri naslova La Lige i četiri Lige prvaka.

Godine 2021. prešao je u Manchester United, gdje je odigrao 95 utakmica i osvojio Liga kup 2023. te FA kup 2024. U srpnju je prešao u talijanski klub Como, no na svom debiju je doživio ozljedu koljena koja je označila kraj njegove profesionalne karijere.