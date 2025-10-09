Vatrenima bi današnja pobjeda donijela puno više od plasmana na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska večeras od 20:45 nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine susretom protiv Češke u Pragu.

Vatreni su svladali Crnu Goru 4:0 na Maksimiru i savršenim učinkom izbili na vrh skupine. Time su povećali šanse za izravan plasman na prvenstvo, ali i izglede za status nositelja u ždrijebu.

Uz tri domaćina Svjetskog prvenstva (SAD, Kanadu i Meksiko), prvih devet reprezentacija svijeta činit će skupinu nositelja na nadolazećem prvenstvu. Hrvatska je prema najnovijem poretku na devetom mjestu te bi, ukoliko ga zadrži, izbjegla najjače reprezentacije svijeta – Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju – kao i tri reprezentacije domaćina.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila uvjerljivim pobjedama protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1), zatim minimalnim trijumfom kod Farskih Otoka (1:0), Uslijedila je spomenuta pobjeda protiv Crne Gore (4:0). Trenutno ima 1714 bodova, a najbliža reprezentacija je Italija s 1710. Naši ipak imaju prednost, obzirom da imaju još četiri utakmice, dok je Italija pri kraju ciklusa.

Uoči današnjeg susreta s Češkom u Pragu, Hrvatska i ima isti broj bodova kao i drugi Česi, ali i utakmicu manje, te daleko bolju gol-razliku i međusobni omjer. Čak i u slučaju poraza, Dalićeva momčad zadržala bi izglede za prvo mjesto jer u nastavku čekaju reprezentacije do kojih je upisivala pobjede – Gibraltar, Farski Otoci i Crna Gora.

Ipak, prema analizi platforme Football Meets Data, poraz u Češkoj mogao bi imati ozbiljne posljedice. Hrvatska bi izgubila 17.4 boda na FIFA-inoj ljestvici, što bi značilo i vjerojatno ispadanje iz svjetskog Topa 9, a time i gubitak statusa nositelja na Svjetskom prvenstvu.