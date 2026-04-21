Vaha se oglasio: ‘Ma neka me suspendiraju i na 50 godina, ali…’

imago/Norbert Schmidt via Guliver

Legendarni Vahid Halilhodžić mogao bi se suočiti s drastičnom kaznom nakon remija njegovog Nantesa i Bresta 1:1.

Halilhodžićeva momčad, koja vodi tešku borbu za ostanak, ispustila je pobjedu u samoj završnici, a dodatne tenzije izazvao je i crveni karton tijekom utakmice.

Nakon utakmice Halilhodžić je ušao u verbalni sukob s glavnim sucem, a prema izvještajima došlo je i do napete situacije s četvrtim sucem. Zbog svega toga prijeti mu i suspenzija do kraja sezone.

Halilhodžić je za L’Équipe odbacio optužbe i poručio da nije napravio ništa sporno.

“Nikada nikoga nisam vrijeđao. Kretao sam se uz teren, bio sam frustriran, ali nikome nisam prijetio. U karijeri sam samo jednom bio isključen, i tada sam dobio kaznu od dva mjeseca. Samo sam tražio objašnjenje od suca, ali on nije došao”, rekao je, pa dodao:

“Ako na snimci pronađu uvredu, neka me suspendiraju i 50 godina. Ali to se nije dogodilo.”

Halilhodžić smatra da njegova momčad ne dobiva dovoljno poštovanja, a istaknuo je i nezadovoljstvo unutar kluba.

“Predsjednik je također bio razočaran. Nakon sezone moramo ozbiljno razgovarati o budućnosti i o tome kako vratiti Nantes u europska natjecanja”, poručio je.

Nantes se trenutačno nalazi u vrlo teškoj situaciji. Momčad je pretposljednja na ljestvici s 20 bodova, devet manje od zone ostanka, a do kraja sezone ostalo je još šest kola.