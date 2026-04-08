UŽIVO OD 21:00 / Španjolski okršaj u Barceloni, PSG dočekuje Liverpool u četvrtfinalu Lige prvaka

Champions League 8. tra 202619:28 > 19:49 0 komentara
Večeras se igraju preostale dvije utakmice prvih susreta četvrtfinala Lige prvaka: Barcelona – Atlético Madrid i PSG – Liverpool, obje s početkom u 21:00. Tekstualni prijenos utakmica možete pratiti na Sport Klubu!

19:49

Stigli su sastavi za ogled PSG-a i Liverpoola

Postava PSG-a: 

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia 

Postava Liverpoola:

Mamardashvili - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike 

19:47

Stigli su sastavi za španjolski derbi u Ligi prvaka

Hansi Flick odadbrao je početnih 11 za susret s Atletico Madridom:

J. Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo - Pedri, E. Garcia - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski 

Diego Simeone odabrao je svoju jedanaestorku: 

Musso - Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez 

 

19:27

Čekamo sastave

U jučerašnjim prvim susretima Bayer München je s 2:1 slavio protiv Reala u Madridu, dok je Arsenal bio bolji od Sportinga u Lisabonu s 1:0.

