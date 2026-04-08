VIDEO / PSG je ipak klasa iznad: Mlada zvijezda i ‘Kvaradona’ srušili Liverpool na Parku prinčeva

PSG je bio papirnati favorit prije dva susreta protiv Liverpoola, a francuski je sastav kvalitetu i potvrdio slavljem u prvom susretu, na domaćem terenu, od 2-0.
Aktualni pobjednik Lige prvaka PSG je poveo vrlo rano. Precizno je za 1-0 naciljao Doue u 11. minuti. Kontrolirala je potom domaća momčad utakmicu, a do kraja prvog dijela Parižani su imali šanse preko Kvaratškelije i strijelca Douea, dok je na drugoj strani zaprijetio Szoboszlai.
Nešto hrabrije su izgledali gostujući igrači u drugom dijelu premda su i dalje vrlo teško dolazili u prave prilike. U takvom, donekle usporenom ritmu, trajala je utakmica do 65. minute kada je PSG povećao na 2-0. Gotovo je sve sam napravio Kvaratškelia koji se poigrao sa suparničkom obranom i zabio za konačnih 2-0.
Uzvrat četvrtfinala Lige prvaka igra se sljedećeg utorka u Engleskoj.
