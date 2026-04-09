Gradsko vijeće u Splitu podržalo izgradnju novog Hajdukovog stadiona

xLukaKolanovicx via Guliver Image

Gradsko vijeće Splita dalo je podršku planu izgradnje novog stadiona na Brodarici te nogometnog kampa Hajduka u Stobreču, no budućnost stadiona na Poljudu zasad ostaje otvoreno pitanje.

Na tematskoj sjednici u Banovini okupili su se predstavnici politike i struke. Sudjelovali su predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić, predstavnik udruge „Naš Hajduk” te Blanka Vlašić, predsjednica atletskog kluba ASK Split. S druge strane, neki pozvani, poput profesora Nenada Fabijanića, ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek i ministra Tončija Glavine, nisu došli. Vijećnici su pritom prvi put imali uvid u cjelovitu dokumentaciju vezanu uz stadion.

Bilić je naglasio kako je klubu nužan novi stadion, ističući da sigurnost ima prioritet te da su angažirani stručnjaci koji će izraditi detaljne analize. Prema njegovim riječima, financijski gledano najrealnija opcija bila bi gradnja novog stadiona na postojećoj lokaciji, dok obnova Poljuda nije prihvatljiva. Sličan stav iznio je i Luka Lerotić iz „Našeg Hajduka“, naglasivši da klub želi moderan stadion, ali bez izravnog zagovaranja rušenja, već uz maksimalno korištenje potencijala lokacije.

Rasprava je posebno bila usmjerena na pitanje sigurnosti. Gradonačelnik Tomislav Šuta izrazio je zabrinutost zbog dokumenta koji dovodi u pitanje sigurnost krovne konstrukcije, istaknuvši da mu kao laiku nije jasno koliko je stadion zapravo siguran. Profesor Ante Mihanović pojasnio je da je Poljud projektiran s rokom trajanja od 50 godina, koji uskoro istječe, te da bi eventualna obnova zahtijevala primjenu strožih suvremenih standarda.

S druge strane, predsjednik Društva arhitekata Split Marko Klarić upozorio je na veliku kulturnu i arhitektonsku vrijednost stadiona, naglasivši da se ne smije sve promatrati isključivo kroz ekonomsku prizmu. Vijećnik SDP-a Danijel Kukoč ocijenio je izlaganja stručnjaka teško razumljivima, ali je zaključio da je obnova moguća te da je sigurnost, ako nema izvanrednih okolnosti, na zadovoljavajućoj razini.

Na kraju višesatne rasprave donesena je odluka kojom se podržava izgradnja novog stadiona na Brodarici i kampa u Stobreču, uz obvezu da se što prije izradi neovisna stručna analiza stanja krova Poljuda kako bi se precizno utvrdila razina sigurnosti i odredili daljnji koraci.