Biserka Petrović za SK otkrila gestu Duška Vujoševića koju nikad neće zaboraviti

Biserka Petrović

Mnoge poznate osobe iz svijeta sporta se opraštaju oprašta od Duška Vujoševića.

Za mnoge je bio jedan od najvećih, no to je dojam, nema dvojbe da je Duško Vujošević bio poseban. I ako niste previše znali o liku i djelu karizmatičnog košarkaškog trenera, ali i posebne osobe, snažnih moralnih načela jedan detalj će to otkriti.

“U lipnju 1993., nakon tragične smrti Dražen Petrović, Duško Vujošević iako je bio rat i kao državljaninu tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nije mu bilo nimalo jednostavno prijeći granicu i ući u Hrvatsku, nije dvojio ni trenutka. Automobilom se dovezao do granice, ostavio ga ondje i carinicima otvoreno rekao tko je – bez potrebnih papira, ali s jednom jasnom željom: otići na Draženov pogreb. Na kraju je, unatoč svim preprekama, uspio doći u Zagreb i oprostiti se. Ostavio je automobil na granici i nekako je došao na pogreb. Kapa mu do poda“, prisjetila se Biserka Petrović za Sport Klub.

Gesta koja možda najbolje opisuje kakav je bio.