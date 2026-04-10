Španjolci i Nijemci vode tijesnu utrku za dodatno mjesto u Ligi prvaka

Engleska je već osigurala dodatno, peto mjesto u Ligi prvaka, dok se za još jednu takvu poziciju bore Bundesliga i La Liga. Španjolska trenutačno ima čak šest klubova u europskim natjecanjima, dok Njemačka ima tri.

Nakon odigranih prvih četvrtfinalnih susreta Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige, pravo je vrijeme za pogled na stanje na UEFA-inoj ljestvici koeficijenata.

Engleska čvrsto drži prvo mjesto, dok se iza nje vodi neizvjesna utrka za drugu poziciju koja donosi dodatnog sudionika u Ligi prvaka.

Engleski klubovi ove sezone predvode Europu s 25.569 bodova. Iza njih je Španjolska s 20.906, dok Njemačka prati s 20.285 bodova. Premier League će sljedeće sezone sigurno imati najmanje pet predstavnika u elitnom natjecanju, a isti cilj pokušavaju ostvariti španjolska i njemačka liga.

📈 Coeff pts added this week in the race for Top 2: +0.857 🇩🇪

+0.778 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

+0.625 🇪🇸

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 9, 2026

U posljednjem ciklusu najviše su profitirali Nijemci, koji su osvojili 0.857 bodova, dok su Englezi dodali 0.778. Španjolski klubovi pritom su prikupili 0.625 bodova, pa je razlika između drugoplasirane i trećeplasirane zemlje sada manja od 0.7 bodova.

Što se tiče preostalih sudionika u Europi, Engleska ih ima pet, Španjolska šest (od osam koji su krenuli u grupnu fazu), a Njemačka tri od ukupno sedam. Zanimljivo, sva tri njemačka predstavnika u ovom su ciklusu upisala pobjede: Bayern je svladao Real Madrid s 2:1, Freiburg je bio uvjerljiv protiv Celte Vigo (3:0), dok je Mainz pobijedio Strasbourg rezultatom 2:0.