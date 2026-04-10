Luka Sučić se otvorio o situaciji u Sociedadu: ‘Trener mi nije vjerovao, nisam bio u njegovim planovima’

Maria Jose Segovia / DeFodi Images via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić, koji će za osam dana igrati s Real Sociedadom u finalu španjolskog Kupa protiv Atletico Madrida, rekao je u petak da je sretan u Baskiji jer opet puno igra.

Vezni 23-godišnji igrač je prvi dio sezone proveo na klupi za pričuve, ali krajem prosinca je došao novi trener Pellegrino Matarazzo.

„Prijašnji trener Sergio Francisco mi nije vjerovao. Nisam bio u njegovim planovima. No, sada jesam u planovima Matarazza“, izjavio je Sučić u intervjuu katalonskim novinama Mundo Deportivo.

„Kada ti trener pokaže da vjeruje u tebe daješ maksimum na terenu. Igram sada dobro, ali mogu i bolje“, dodao je.

Sučić je u posljednje četiri utakmice španjolskog prvenstva zabio gol i upisao jednu asistenciju, a Real Sociedad se nalazi na sedmom mjestu.

„Nikada nisam razmišljao o odlasku. Neki klubovi su zvali mog agenta, ali to nisam niti slušao. Znao sam da ću dobiti priliku, što se i dogodilo kod Matarazza“, rekao je.

Hrvatski nogometaš, koji je u Real Sociedad bio došao iz austrijskog Salzburga u ljeto 2024., razgovarao je telefonski s Matarazzom tijekom zimskih praznika kada je trener došao u klub.

„Rekao je da zna moje kvalitete, da me je vidio. Ja sam bio u Salzburgu, a on u Njemačkoj, pa je sve pratio. Objasnio mi je što želi i rekao da računa na mene. Sretan sam zbog toga“, izjavio je.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić također je zadovoljan što se situacija mladića s 19 nastupa za reprezentaciju promijenila dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva. Dalić je prije dva tjedna rekao na pripremama u američkom Orlandu da računa na Sučića i ima velika očekivanja.

Sučić, pak, trenutno puno očekuje od finala španjolskog Kupa koje se igra 18. travnja u Sevilli. Real Sociedad će se ondje sučeliti s četvrtoplasiranim Atleticom koji je ovaj tjedan s 2-0 pobijedio Barcelonu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

Upitan je li to finale najveća utakmica u njegovoj karijeri, Sučić je odgovorio potvrdno.

„Igrao sam velike utakmice, ali ovo će biti najveća“, izjavio je. Dodao je da je sa Salzburgom igrao „dva ili tri puta“ finale austrijskog Kupa.

„Bit ćemo spremni kada dođe trenutak“, poručio je. „Ove sezone smo pokazali da se možemo suprotstaviti svakome i pobijediti“.