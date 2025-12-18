UŽIVO

ŠAHTAR – RIJEKA 0:0 / Hrvatski prvak potvrđuje proljeće u Europi, počeo je dvoboj

Conference League 18. pro 202517:12 > 21:13 0 komentara
xxDamirxSkomrljx via Guliver

Nogometaši Rijeke u Krakowu igraju protiv ukrajinskog Šahtara 6. kolo Konferencijske lige. Hrvatski prvak večeras lovi proljeće u Europi, a eventualna pobjeda mogla bi ga dovesti i do Top 8 te izravnog plasmana u osminu finala natjecanja. Tekstualni prijenos pratite na portalu Sportkluba.

21:13

Marlon Gomes zbog ozljede napušta igru, ušao Lucas Ferreira.

12'

21:10

Dobra obrana Zlomislića

8

Ocheretko je precizno pucao u bliži, desni kut, ali Zlomislić brani. Šahtar nije bio opasan iz kornera koji je uslijedio. no brani Zlomislić

21:10

Novi pokušaj Šahtara

7'

Newerton je pokušao udarac prema golu Rijeke, ali lopta prolazi pored gola

21:07

Uzvratila Rijeka

6'

Adu-Adjei je pokušao svoj udarac, no bilo je to nesigurno

21:04

Prva prigoda za Ukrajince

4'

Marlon Gomes je lijepo iz okreta pokušao udarac prema golu, brani Zlomislić.

21:00

Počeo je dvoboj

1'

Počeo je dvoboj, Rijeka kreće po nokaut fazu Konferencijske lige.

19:54

Stigli sastavi

 

Šahtar: Fesyun - Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique - Nazaryna - Pedrinho, Ocheretko, Marlon Gomes, Newertton - Eguinaldo

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Dantas - Vignato, Ndockyt, Fruk, Menalo - Adu-Adjei

16:58

Tko nedostaje?

 

Šahtar: Alisson, Danilo Udod (ozljede), Lassina Traore (reprezentacija)

Rijeka: Dejan Petrovič (kartoni), Amer Gojak, Ante Majstorović (viroza)

16:55

Rijeka još može ispasti uz nevjerojatan scenarij

 Iako Riječani još matematički nisu potvrdili plasman u doigravanje, ispadanje bi se dogodilo samo u krajnje nevjerojatnom raspletu uz niz nepovoljnih rezultata.

16:54

Sanchez uoči Šahtara: Želimo biti dio te priče

Rijeka igra posljednju utakmicu u ligaškoj fazi Konferencijske lige gostuje kod Šahtara u četvrtak od 21 sat. Momčad Victora Sancheza vrlo dobro stoji na ljestvici i nalazi se na korak do prolaska, trenutno su 14. momčad Konferencijske lige. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

