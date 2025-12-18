ŠAHTAR – RIJEKA 0:0 / Hrvatski prvak potvrđuje proljeće u Europi, počeo je dvoboj

Nogometaši Rijeke u Krakowu igraju protiv ukrajinskog Šahtara 6. kolo Konferencijske lige. Hrvatski prvak večeras lovi proljeće u Europi, a eventualna pobjeda mogla bi ga dovesti i do Top 8 te izravnog plasmana u osminu finala natjecanja. Tekstualni prijenos pratite na portalu Sportkluba.
Marlon Gomes zbog ozljede napušta igru, ušao Lucas Ferreira.
12'
Dobra obrana Zlomislića
8
Ocheretko je precizno pucao u bliži, desni kut, ali Zlomislić brani. Šahtar nije bio opasan iz kornera koji je uslijedio. no brani Zlomislić
Novi pokušaj Šahtara
7'
Newerton je pokušao udarac prema golu Rijeke, ali lopta prolazi pored gola
Uzvratila Rijeka
6'
Adu-Adjei je pokušao svoj udarac, no bilo je to nesigurno
Prva prigoda za Ukrajince
4'
Marlon Gomes je lijepo iz okreta pokušao udarac prema golu, brani Zlomislić.
Počeo je dvoboj
1'
Počeo je dvoboj, Rijeka kreće po nokaut fazu Konferencijske lige.
Stigli sastavi
Šahtar: Fesyun - Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique - Nazaryna - Pedrinho, Ocheretko, Marlon Gomes, Newertton - Eguinaldo
Rijeka: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Dantas - Vignato, Ndockyt, Fruk, Menalo - Adu-Adjei
Tko nedostaje?
Šahtar: Alisson, Danilo Udod (ozljede), Lassina Traore (reprezentacija)
Rijeka: Dejan Petrovič (kartoni), Amer Gojak, Ante Majstorović (viroza)
Rijeka još može ispasti uz nevjerojatan scenarij
Iako Riječani još matematički nisu potvrdili plasman u doigravanje, ispadanje bi se dogodilo samo u krajnje nevjerojatnom raspletu uz niz nepovoljnih rezultata.
Sanchez uoči Šahtara: Želimo biti dio te priče
Rijeka igra posljednju utakmicu u ligaškoj fazi Konferencijske lige gostuje kod Šahtara u četvrtak od 21 sat. Momčad Victora Sancheza vrlo dobro stoji na ljestvici i nalazi se na korak do prolaska, trenutno su 14. momčad Konferencijske lige. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.
