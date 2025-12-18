ŠAHTAR – RIJEKA 0:0 / Hrvatski prvak potvrđuje proljeće u Europi, počeo je dvoboj

Rijeka igra posljednju utakmicu u ligaškoj fazi Konferencijske lige gostuje kod Šahtara u četvrtak od 21 sat. Momčad Victora Sancheza vrlo dobro stoji na ljestvici i nalazi se na korak do prolaska, trenutno su 14. momčad Konferencijske lige. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.