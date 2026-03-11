UŽIVO OD 21: Real dočekuje City, Bodo traži nastavak ‘bajke’, a branitelj Lige prvaka čeka Chelsea

Od 21 sat odigrat će se posljednje tri utakmice prvog kruga osmine finala u Ligi prvaka. Kao najveći derbi ističe se susret Real Madrida i Manchester Cityja na Santiago Bernabeuu, ali vrijedi spomenuti i branitelje naslova PSG koji dočekuje Chelsea te najljepšu priču Lige prvaka Bodo/Glimt koji u dalekoj Norveškoj igra protiv Sportinga iz Lisabona.
18:35
PSG nastavlja obranu naslova protiv nezgodnog Chelseaja
PSG je prošle godine, kao i ove, odigrao sve faze Lige prvaka. Lani su uspjeli otići do kraja spektakularnom utakmicom u finalu protiv Intera, a ove godine Parižani ipak ne djeluju toliko moćno. U francuskoj Ligue 1 imaju tek bod prednosti u odnosu na Lens, a u Ligi prvaka ponovno nemaju prednost domaćeg terena. Njih u osmini finala čeka Chelsea koji igra toplo-hladno, ali kadar koji imaju Bluesi sigurno može zagorčati život PSG-u.
18:33
Bodo dočekuje Sporting za nastavak bajke
Bodo/Glimt je ove sezone ispisao lijepu priču Lige prvaka, a ždrijeb im je u osmini finala nakon pobjede nad Interom bio naklonjen jer im je dao prolaznog suparnika iz Portugala. Riječ je o Sportingu, drugoplasiranoj ekipi portugalske lige koja ipak nije sami vrh europskog nogometa.
18:32
Real i City igraju već 14. put
Iako je Manchester City relativno novi klub na europskoj sceni, već su s Real Madridom uspjeli odigrati 13 službenih europskih utakmica. Na Santiago Bernabeuu će se sresti četvrtu godinu u nizu, a Madriđani, iako poharani ozljedama, tražit će osvetu za poraz u šesnaestini finala Lige prvaka iz prošle sezone.
