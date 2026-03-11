VIDEO / Ovo više nije bajka, ovo je realnost: Sjajni Bodo pregazio nemoćni Sporting!

Podijeli :

Čudesna priča norveškog Bodo Glimta se nastavila i u prvom susretu osmine finala.

Na svom terenu je Bodo pobijedio lisabonski Sporting s čak 3:0 čime je potvrđeno da prethodna pobjeda u dvije utakmice protiv milanskog Intera, prošlosezonskog finalista, nije bila slučajnost.

U 32. minuti Fet je bio miran i precizan te je s bijele točke pogodio za 1:0, dok je u nadoknadi prvog dijela Blomberg bio strijelac za 2:0.

Slavlje je kompletirano kada je Hogh u 71. minuti zabio za konačnih 3:0.

Uzvrat se igra idućeg utorka u Lisabonu.

