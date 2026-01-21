UŽIVO

UŽIVO / Bayern napokon slomio Belgijance, Olmo zabio za preokret Barcelone u Pragu

Champions League 21. sij 202619:55 > 22:33 0 komentara
(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Od 21 sat kreće večernji termin drugog dana pretposljednjeg kola Lige prvaka. U sedam utakmica vidjet ćemo čak četiri Hrvata u akciji. Mario Pašalić će s Atalantom ugostiti Athletic Bilbao, Mislav Oršić gostovat će s Pafosom na Stamford Bridgeu, Franjo Ivanović i njegova Benfica bit će gosti u Torinu kod Juventusa, a PSV Ivana Perišića gostuje u Newcastleu. Uz te četiri utakmice pratit ćemo Bayern i Royal Union SG gdje bi inače bila dva Hrvata (Josip Stanišić i Mateo Biondić), ali ih nema zbog ozljede i neregistriranosti. Preostale dvije utakmice su između Marseille i Liverpoola te Slavije Prag i Barcelone.

22:33

GOOOOOL 72'

Frimpong je zabio za povećanje vodstva Liverpoola u Marseilleu. 2:0 je za Redse.

22:33

GOOOOOL 71'

Barcelona je povela s 4:2 u Pragu. Nakon autogola, Lewandowski je sada pogodio u pravu mrežu povećanje vodstva Katalonaca. 

22:32

GOOOOOL 74'

Potop Atalante u Bergamu. Navarro je zabio za 3:1 Bilbaa. 

22:28

GOOOOOL 65'

Newcastle nastavlja s dominacijom protiv Perišićevog PSV-a. Za 3:0 je u 65. minuti pogodio Harvey Barnes.

22:27

GOOOOOL 72'

Bilbao je preokrenuo protiv Atalante. U 70. minuti je zabio Serrano za 2:1 Athletica. 

22:25

GOOOOOOL 64'

Barcelona je u 64. minuti ponovno povela protiv Slavije. Strijelac je bio Dani Olmo koji je u igru ušao u 61. minuti, a zabio je već tri minute kasnije. 

22:24

Crveni karton za Bayern 63'

Bayern je ostao s desetoricom protiv Royale Union SG-a. Drugi žuti karton dobio je Kim Min-Jae u 63. minuti.

22:21

GOOOOOL 64'

McKennie pogađa za 2:0 Juventusa. Benfica je u sve težoj situaciji. 

22:16

GOOOOOL 58'

Athletic Bilbao izjednačio je protiv Atalante. Za to je u 58. minuti bio zaslužan Gorka Guruzeta. 

22:15

GOOOOL 55'

Kane ponovno zabija. Ovaj put je pogodio iz kaznenog udarca za 2:0 Bayerna. 

