UŽIVO / Bayern napokon slomio Belgijance, Olmo zabio za preokret Barcelone u Pragu

Od 21 sat kreće večernji termin drugog dana pretposljednjeg kola Lige prvaka. U sedam utakmica vidjet ćemo čak četiri Hrvata u akciji. Mario Pašalić će s Atalantom ugostiti Athletic Bilbao, Mislav Oršić gostovat će s Pafosom na Stamford Bridgeu, Franjo Ivanović i njegova Benfica bit će gosti u Torinu kod Juventusa, a PSV Ivana Perišića gostuje u Newcastleu. Uz te četiri utakmice pratit ćemo Bayern i Royal Union SG gdje bi inače bila dva Hrvata (Josip Stanišić i Mateo Biondić), ali ih nema zbog ozljede i neregistriranosti. Preostale dvije utakmice su između Marseille i Liverpoola te Slavije Prag i Barcelone.
22:33
GOOOOOL 72'
Frimpong je zabio za povećanje vodstva Liverpoola u Marseilleu. 2:0 je za Redse.
22:33
GOOOOOL 71'
Barcelona je povela s 4:2 u Pragu. Nakon autogola, Lewandowski je sada pogodio u pravu mrežu povećanje vodstva Katalonaca.
22:32
GOOOOOL 74'
Potop Atalante u Bergamu. Navarro je zabio za 3:1 Bilbaa.
22:28
GOOOOOL 65'
Newcastle nastavlja s dominacijom protiv Perišićevog PSV-a. Za 3:0 je u 65. minuti pogodio Harvey Barnes.
22:27
GOOOOOL 72'
Bilbao je preokrenuo protiv Atalante. U 70. minuti je zabio Serrano za 2:1 Athletica.
22:25
GOOOOOOL 64'
Barcelona je u 64. minuti ponovno povela protiv Slavije. Strijelac je bio Dani Olmo koji je u igru ušao u 61. minuti, a zabio je već tri minute kasnije.
22:24
Crveni karton za Bayern 63'
Bayern je ostao s desetoricom protiv Royale Union SG-a. Drugi žuti karton dobio je Kim Min-Jae u 63. minuti.
22:21
GOOOOOL 64'
McKennie pogađa za 2:0 Juventusa. Benfica je u sve težoj situaciji.
22:16
GOOOOOL 58'
Athletic Bilbao izjednačio je protiv Atalante. Za to je u 58. minuti bio zaslužan Gorka Guruzeta.
22:15
GOOOOL 55'
Kane ponovno zabija. Ovaj put je pogodio iz kaznenog udarca za 2:0 Bayerna.
