UŽIVO / Bayern napokon slomio Belgijance, Olmo zabio za preokret Barcelone u Pragu

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Od 21 sat kreće večernji termin drugog dana pretposljednjeg kola Lige prvaka. U sedam utakmica vidjet ćemo čak četiri Hrvata u akciji. Mario Pašalić će s Atalantom ugostiti Athletic Bilbao, Mislav Oršić gostovat će s Pafosom na Stamford Bridgeu, Franjo Ivanović i njegova Benfica bit će gosti u Torinu kod Juventusa, a PSV Ivana Perišića gostuje u Newcastleu. Uz te četiri utakmice pratit ćemo Bayern i Royal Union SG gdje bi inače bila dva Hrvata (Josip Stanišić i Mateo Biondić), ali ih nema zbog ozljede i neregistriranosti. Preostale dvije utakmice su između Marseille i Liverpoola te Slavije Prag i Barcelone.