UŽIVO / VUKOVAR – DINAMO 0:0 Lukavi Čabraja potpuno zaustavio Modre!

Nogomet 27. lis 202517:46 > 19:49 0 komentara
Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Vukovara i Dinama zaključit će 11. kolo SHNL-a. Modri u Vinkovce stižu s tri boda zaostatka za Hajdukom, a nakon remija u Europskoj ligi. Domaćin koji jgra na stadionu Cibalije nalazi se na posljednjem mjestu prvoligaške karavane.

19:49

Poništen gol Vukovaru

45+1

Robin Gonzalez zabio je nakon duge lopte svog golmana Bulata. Izgledalo je kao da je gol čist, ali snimka je pokazala da je Kolumbijac odgurnuo rukom stopera Dinama Niku Galešića. Sudac Dario Bel pokazao je prekršaj i igra se nastavlja.

19:41

Gužva pred golom Vukovara

39'

Gužva pred golom Vukovara, no Modri to nisu uspjeli pretvoriti u prednost. 

19:34

Hoxha je zamijenio Stojkovića

33'

Hoxha je zamijenio Stojkovića.

19:29

Stojković jako u Bulata, no pritom se ozlijedio

29'

Stojković jako u Bulata, no pritom se ozlijedio

19:21

Još jedan pokušaj Vukovara

 
16'

Još jedan udarac Vukovara. Calhanoglu je pucao s distance, ali slab je to bio udarac i Nevistić je lako uhvatio loptu.

19:14

Tadić snažno no u Nevistića

11'

Prvi udarac na utakmici uputio je Tadić. Tukao je snažno iz daljine, ali uhvatio je loptu Nevistić.

19:08

Glasni BBB, Dinamo ima loptu u nogama

8'

Glasni BBB, Dinamo ima loptu u nogama

19:02

Počela je utakmica

1'

Počela je utakmica

17:40

Stigli sastavi

Sastav Vukovara

Vukovar: Bulat; Calhanoglu, Pavičić, Tadić, Tičinović - Shabani, Mejia - Banovec, Jurilj, Robin - Puljić

Sastav Dinama

Dinamo: Nevistić; Galešić, Dominguez, Perez Vinlof, Valinčić - Villar, Bennacer, Stojković - Vidović, Kulenović, Lisica

14:45

Čabraja uoči Dinama: Važno je da si možemo pogledat u oči

S poštovanjem je trener Silvijo Čabraja najavio dvoboj, u kojem zbog kartona neće računati na Čaića, dok bi se Šuver mogao vratiti u momčad.

