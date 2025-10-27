UŽIVO / VUKOVAR – DINAMO 0:0 Lukavi Čabraja potpuno zaustavio Modre!

Nogometaši Vukovara i Dinama zaključit će 11. kolo SHNL-a. Modri u Vinkovce stižu s tri boda zaostatka za Hajdukom, a nakon remija u Europskoj ligi. Domaćin koji jgra na stadionu Cibalije nalazi se na posljednjem mjestu prvoligaške karavane.
Poništen gol Vukovaru
45+1
Robin Gonzalez zabio je nakon duge lopte svog golmana Bulata. Izgledalo je kao da je gol čist, ali snimka je pokazala da je Kolumbijac odgurnuo rukom stopera Dinama Niku Galešića. Sudac Dario Bel pokazao je prekršaj i igra se nastavlja.
Gužva pred golom Vukovara
39'
Gužva pred golom Vukovara, no Modri to nisu uspjeli pretvoriti u prednost.
Hoxha je zamijenio Stojkovića
33'
Stojković jako u Bulata, no pritom se ozlijedio
29'
Još jedan pokušaj Vukovara
Još jedan udarac Vukovara. Calhanoglu je pucao s distance, ali slab je to bio udarac i Nevistić je lako uhvatio loptu.
Tadić snažno no u Nevistića
Prvi udarac na utakmici uputio je Tadić. Tukao je snažno iz daljine, ali uhvatio je loptu Nevistić.
Glasni BBB, Dinamo ima loptu u nogama
8'
Počela je utakmica
1'
Stigli sastavi
Vukovar: Bulat; Calhanoglu, Pavičić, Tadić, Tičinović - Shabani, Mejia - Banovec, Jurilj, Robin - Puljić
Dinamo: Nevistić; Galešić, Dominguez, Perez Vinlof, Valinčić - Villar, Bennacer, Stojković - Vidović, Kulenović, Lisica
Čabraja uoči Dinama: Važno je da si možemo pogledat u oči
S poštovanjem je trener Silvijo Čabraja najavio dvoboj, u kojem zbog kartona neće računati na Čaića, dok bi se Šuver mogao vratiti u momčad.
