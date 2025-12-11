UŽIVO OD 18:45 DINAMO – BETIS Najteži euro ispit, e to je utakmica za prave frajere!

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 6. kolu Europske lige dočekuju šestoplasiranu momčad španjolske La Lige - Betis. Andaluzijski sastav je trenutačno i na poziciji s koje će direktno u nokaut fazu Europa lige. Dinamo je nakon poraza od Celte i Lillea došao u poziciju da su mu bodovi itekako važni želi li igrati u ovom natjecanju i nakon grupne faze. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sportklubu
Etto uoči Betisa: Vjerujem u Bobanov projekt
Nekadašnji Dinamov igrač otkrio nam je u studiju našeg Jutra gdje ga je ugostio komentator i voditelj Bruno Roglić, a glavna tema je bila današnja utakmica Dinama i Betisa u 6. kolu Europske lige koja se od 18:45 igra u Maksimiru. Dinamo je izgubio posljednje dvije utakmice, a dolazi mu po mnogima uz Fenerbahče najjača momčad.
Pellegrini: Imamo dosta izostanaka, želimo popraviti dojam
Usprkos brojnim problemima s ozljedama, ambicije Real Betisa u Zagrebu su jasne. Španjolci dolaze po pobjedu kojom bi praktički osigurali plasman u drugi krug Europske lige, a približili se i plasmanu među osam najboljih. Dvoboj je najavio trener Pellegrini.
Kovačević: Betis je još bolji od Celte!
Dinamo je protiv španjolskog kluba igrao šesnaestinu finala Konferencijske lige u sezoni 2023./2024. i prošao dalje nakon dvije utakmice, a sada će ga ponovno ugostiti na Maksimiru.
Plavi su nakon pet kola na 23. mjestu ligaške faze sa sedam bodova i imaju dva uzastopna poraza (Celta Vigo i Lille). Utakmicu je najavio trener Dinama, Mario Kovačević.
McKenna pred Betis: ‘Moramo posebno paziti na jednog igrača’
Dinamo je protiv španjolskog kluba igrao šesnaestinu finala Konferencijske lige u sezoni 2023./2024. i prošao dalje nakon dvije utakmice, a sada će ga ponovno ugostiti na Maksimiru. Plavi su nakon pet kola na 23. mjestu ligaške faze sa sedam bodova i imaju dva uzastopna poraza (Celta Vigo i Lille). Utakmicu je uz trenera Dinama najavio i stoper Scott McKenna.
Što kažu kladionice?
Kladionice ulogu favorita daju Betisu
Pobjeda Dinama - 3.50
Remi - 3.60
Pobjeda Betisa - 2.10
Tko sudi?
Dvoboj će voditi Gruzijac Goga Kikačeišvili (34), koji do sada nije dijelio pravdu Dinamu, a jedini njegov susret s hrvatskim selekcijama bila je utakmica mlade reprezentacije U-21, u kojoj je Hrvatska pobijedila vršnjake iz Danske 2:1.
