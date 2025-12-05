UŽIVO OD 18 / Evo tko prijeti Hrvatskoj u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo

UŽIVO

FIFA World Cup 5. pro 202515:01 > 16:49 0 komentara
(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Ždrijeb Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. održava se danas u Kennedy Centru u Washingtonu. Svečanost počinje u 12:00 po lokalnom vremenu (ET), odnosno u 18:00 po srednjoeuropskom vremenu (CET). Događaj će se moći pratiti diljem svijeta putem platforme FIFA+ i službene FIFA-ine stranice, ali i na Sport Klub portalu putem tekstualnog prijenosa uživo.

Ovo će biti prvo SP s čak 48 sudionika, što je 16 reprezentacija više nego na prethodnom turniru. Posljedično, broj utakmica raste sa 64 na čak 104. Turnir će trajati od 11. lipnja do 19. srpnja, čime postaje najduže Svjetsko prvenstvo u povijesti.

Momčadi će biti raspoređene u 12 skupina po četiri reprezentacije. U novu fazu natjecanja, šesnaestinu finale, plasirat će se po dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine te dodatnih osam najbolje rangiranih trećeplasiranih reprezentacija.

16:49

Procurio raspored ceremonije

Svečana ceremonija u Washingtonu kreće u 18 sati po srednjeeuropskom vremenu, no to ne znači da će se odmah od 18 sati početi izvlačiti kuglice s reprezentacijama.

Naime, prema rasporedu koji je procurio na društvenim mrežama, prije početka ‘plesa kuglica’ odradit će se tri glazbena nastupa, uvodna riječ predsjednika Fife Giannija Infantina, zatim će biti dodijeljena Fifina Nagrada za mir, a predstavit će se trofej Mundijala.

Stvarni početak izvlačenja kuglica, neslužbeno, očekuje se u 18:45 sati po našem vremenu. Sve bi trebalo završiti do otprilike 20 sati, nakon završne glazbene izvedbe.

12:39

Zvijezde sudjeluju u izvlačenju

Svečanost ždrijeba predvode glumac Kevin Hart, supermodel Heidi Klum i glumac Danny Ramirez. Glazbeni nastupi pripali su Nicole Scherzinger, Robbieju Williamsu, The Village People i Andrei Bocelliju.

Voditelj programa bit će bivši kapetan Manchester Uniteda i Engleske, Rio Ferdinand, uz Samanthu Johnson, dok će za crveni tepih biti zadužen NFL-ov veteran Eli Manning. Tijekom izvlačenja kuglica pomagati će im sportske zvijezde Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge i Wayne Gretzky.

12:38

Kako funkcionira ždrijeb?

Ždrijeb počinje izvlačenjem momčadi iz prve jakosne skupine u grupe od A do L. Kao domaćini, Meksiko (zelena kuglica) ide u skupinu A, Kanada (crvena kuglica) u skupinu B, a SAD (plava kuglica) u skupinu D. Nakon toga postupak se ponavlja za preostale tri jakosne skupine.

Prema pravilima, momčadi iz iste jakosne skupine ne mogu se naći u istoj grupi. Također, reprezentacije iz iste konfederacije ne smiju biti zajedno, osim za europske ekipe (UEFA), pri čemu svaka skupina mora imati najmanje jednu, a najviše dvije europske reprezentacije.

FIFA je uvela i novost: četiri najbolje rangirane momčadi, Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska, neće moći završiti u istom dijelu ždrijeba nokaut-faze, pod uvjetom da osvoje svoje skupine.

12:37

Još uvijek nisu sve ekipe poznate

Dosad je mjesto na Svjetskom prvenstvu izborilo 42 reprezentacija. Preostalih šest sudionika bit će poznato u ožujku – četiri kroz europske kvalifikacije i dva kroz interkontinentalni play-off.

Europa će dobiti četiri putnika kroz četiri mini-turnira u kojima sudjeluje 16 momčadi, a pobjednici svakog turnira plasirat će se na SP.

Na ostalim kontinentima šest reprezentacija razvrstano je u dva mini-turnira s po tri ekipe, a samo pobjednici izborit će vizu za Svjetsko prvenstvo. FIFA je pritom odlučila da će sve momčadi koje sudjeluju u doigravanju automatski biti svrstane u četvrti jakosni šešir.

Putovi UEFA doigravanja:

Put 1: Wales / Bosna i Hercegovina / Italija / S. Irska

Put 2: Ukrajina / Švedska / Poljska / Albanija

Put 3: Slovačka / Kosovo / Turska / Rumunjska

Put 4: Češka / Irska / Danska / S. Makedonija

Interkontinentalno doigravanje: Nova Kaledonija / Jamajka / DR Kongo te Bolivija / Surinam / Irak.

12:35

U kojem šeširu je Hrvatska?

Momčad Zlatka Dalića smještena je u drugi jakosni bubanj. To znači da u skupini može imati najviše još jednu europsku reprezentaciju, dok će preostala dva suparnika sigurno dolaziti s drugih kontinenata.

Prva skupina: Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka.

Druga skupina: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Treća skupina: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Četvrta skupina: Jordan, Zelenortska Republika, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland te pobjednici UEFA i interkontinentalnih doigravanja.

