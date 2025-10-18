UŽIVO / DINAMO – OSIJEK 2:0 Modri brzopotezno srušili goste golovima stopera

Nakon reprezentativne pauze u pogon su se vratili HNL klubovi kako bi započeli drugi od četiri kruga prvenstva. Kolo su već otvorili Vukovar 1991 i Lokomotiva remijem, a u subotu će Slaven Belupo i Rijeka odigrati svoj meč dok će dan derbijem zaključiti Dinamo i Osijek na Maksimiru. Plavi će pokušati pronaći svoju formu dok Osijek traži bijeg s pretposljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice. Susret počinje u 18 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Kraj prvog poluvremena
45'
Dinamo na odmor odlazi s prednošću 2:0.
Dinamo dominira i kontrolira dvoboj
Dinamo u potpunosti kontrolira utakmicu. Napada, kruži i traži pukotinu gostujuće obrane.
Dominguez je dobio žuti
Dominguez je dobio žuti karton zbog prekršaja na Omeroviću na sredini terena.
Zajca za Hoxhu, ali udarac završio u bloku
26'
Zajc je lijepo proigrao neumornog Hoxhu u kaznenom prostoru, ali njegov udarac završava u bloku obrane.
Dinamo pogodio vratnicu
24'
Zamalo je Dinamo povećao prednost. Hoxha je probio po lijevoj strani, Bakrar glavom spustio za Bennacera, a njegov udarac sa 16 metara odlazi tik pokraj stative.
Osijek sve bolji, imao još jednu prigodu
Jugović je izborio slobodni udarac, Jakupović je ubacio, no sve je završilo prekršajem u napadu.
Prva prijetnja Osijeka
Omerović je nakon kornera poslao neugodnu, prizemnu loptu ka golu Dinama, ali njegovi suigrači se nisu najbolje snašli ispred Nevistićevog gola.
Dominguez za dva nula
14'
Dinamo je udvostručio prednost na Maksimiru. Dominguez je nakon odbijanca poslije kornera odapeo s 18 metara i udarcem u bliži, lijevi kut zabio za 2:0. I njemu, kao i McKenni, ovo je prvijenac za Dinamo.
Dinamo vodi
3'
Dinamo je ekspresno poveo na Maksimiru. Bennacer je ubacio iz kornera s desne strane, a McKenna glavom zabio za 1:0.
Počeo je dvoboj
1'
Počeo je dvoboj.
