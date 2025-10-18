UŽIVO

UŽIVO / DINAMO – OSIJEK 2:0 Modri brzopotezno srušili goste golovima stopera

Nogomet 18. lis 202515:03 > 18:49 0 komentara
Luka Stanzl/GNK Dinamo

Nakon reprezentativne pauze u pogon su se vratili HNL klubovi kako bi započeli drugi od četiri kruga prvenstva. Kolo su već otvorili Vukovar 1991 i Lokomotiva remijem, a u subotu će Slaven Belupo i Rijeka odigrati svoj meč dok će dan derbijem zaključiti Dinamo i Osijek na Maksimiru. Plavi će pokušati pronaći svoju formu dok Osijek traži bijeg s pretposljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice. Susret počinje u 18 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

18:49

Kraj prvog poluvremena

45'

Dinamo na odmor odlazi s prednošću 2:0.

18:43

Dinamo dominira i kontrolira dvoboj

40'

Dinamo u potpunosti kontrolira utakmicu. Napada, kruži i traži pukotinu gostujuće obrane.

18:42

Dominguez je dobio žuti

34'

Dominguez je dobio žuti karton zbog prekršaja na Omeroviću na sredini terena.

18:38

Zajca za Hoxhu, ali udarac završio u bloku

26'

Zajc je lijepo proigrao neumornog Hoxhu u kaznenom prostoru, ali njegov udarac završava u bloku obrane.

18:29

Dinamo pogodio vratnicu

24'

Zamalo je Dinamo povećao prednost. Hoxha je probio po lijevoj strani, Bakrar glavom spustio za Bennacera, a njegov udarac sa 16 metara odlazi tik pokraj stative.

18:24

Osijek sve bolji, imao još jednu prigodu

21'

Jugović je izborio slobodni udarac, Jakupović je ubacio, no sve je završilo prekršajem u napadu.

18:21

Prva prijetnja Osijeka

 
19'

Omerović je nakon kornera poslao neugodnu, prizemnu loptu ka golu Dinama, ali njegovi suigrači se nisu najbolje snašli ispred Nevistićevog gola.

18:17

Dominguez za dva nula

14'

Dinamo je udvostručio prednost na Maksimiru. Dominguez je nakon odbijanca poslije kornera odapeo s 18 metara i udarcem u bliži, lijevi kut zabio za 2:0. I njemu, kao i McKenni, ovo je prvijenac za Dinamo.

18:08

Dinamo vodi

3'

Dinamo je ekspresno poveo na Maksimiru. Bennacer je ubacio iz kornera s desne strane, a McKenna glavom zabio za 1:0.

18:03

Počeo je dvoboj

1'

Počeo je dvoboj. 

