UŽIVO / DINAMO – OSIJEK 2:0 Modri brzopotezno srušili goste golovima stopera

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Nakon reprezentativne pauze u pogon su se vratili HNL klubovi kako bi započeli drugi od četiri kruga prvenstva. Kolo su već otvorili Vukovar 1991 i Lokomotiva remijem, a u subotu će Slaven Belupo i Rijeka odigrati svoj meč dok će dan derbijem zaključiti Dinamo i Osijek na Maksimiru. Plavi će pokušati pronaći svoju formu dok Osijek traži bijeg s pretposljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice. Susret počinje u 18 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.