UŽIVO OD 17:45 DINAMO – LOKOMOTIVA Stigli su sastavi, evo za koga se odlučio Kovačević!

Nogometaši zagrebačkog Dinama na svom stadionu dočekuju 'cimera' Lokomotivu u posljednjoj prvenstvenoj utakmici u 2025. godini. Modri imaju bod više od Hajduka. Ove dvije momčadi susrele su se u 9. kolu HNL-a početkom listopada, također na Maksimiru. Lokomotiva je tada pobijedila Dinamo 2:1 i nanijela mu težak udarac prije reprezentativne pauze. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.
Stigli su sastavi
DINAMO (4-3-3): Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha
LOKOMOTIVA (3-4-1-2): Posavec - Kolinger, Jukić, Dajčer - Lorber, Bošković, Subotić, Pajač - Sušak - Trajkovski, Stojaković
Ovo je vjerojatni sastav Dinama za Lokomotivu
Mario Kovačević završava dugu i napornu jesen utakmicom protiv Lokomotive. Ovo bi mogao biti sastav za dvovoj: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Stojković, Zajc - Topić, Hoxha, Beljo.
Skupina nogometaša Dinama prisustvovala je otvorenju nove igraonice pod nazivom d-LAND u zagrebačkom Z centru. Igraonica je tematski posvećena Dinamu, suvremeno je uređena te osmišljena tako da odgovara djeci različitih uzrasta. Bruno Goda je otkrio što znači nositi Dinamov dres.
Kovačević: Lokomotiva se uvijek ‘napali’ protiv nas
Dinamo u 18. kolu SHNL-a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu, s ciljem da završi polusezonu kao jesenski prvak i započeti pozitivan niz nakon nedjeljne pobjede nad Slaven Belupom (5:2). Dvoboj je zanimljiv i zbog prvog susreta u 9. kolu početkom listopada, kada je Lokomotiva iznenadila Dinamo pobjedom 2:1, a od tada nije upisala nijednu pobjedu. Trener Kovačević najavio je dvoboj.
Tko nedostaje?
Kod Dinama nedostaju Noa Mikić, Leon Jakirović, Ismael Bennacer, Monsef Bakrak, Moris Valinčić, Mateo Lisica.
Kod Lokomotive suspendirani su Cheick Mbacke Diop i Ivan Katić, van sastava su Silvio Goričan i Marin Leovac, a upitni su Marko Pajač i Dušan Vuković.
