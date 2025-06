Hajduk ide na Ziru, a Varaždin na Portugalce u KL!

Podijeli :

Hajduk i Varaždin doznali su protivnike u 2. pretkolu Konferencijske lige.

Hajduk će u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige biti gost kod azerbajdžanske Zire, dok će Varaždin ugostiti portugalsku Santa Claru.

Splićani će u prvoj utakmici 24. srpnja gostovati, dok Varaždin prvi susret igra pred svojim navijačima. Uzvratni dvoboji su 31. srpnja.

Splićani su bili postavljeni za nositelje, dok Varaždin nije imao status nositelja.

Zira je doprvak Azerbajdžana, a prošle godine upoznala ju je hrvatska javnost nakon što su izbacili Osijek u 3. pretkolu Konferencijske lige na penale. Ispali su u playoffu protiv Omonije s ukupnih 6:1.

Santa Clara je bila peta momčad portugalske lige prošle sezone. Prije četiri godine igrali su Europu, da su ispali u playoffu Konferencijske lige od Partizana s 3:2.

Champions Path:

The New Saints (Wal) / Škendija (Mak) – Drita (Kos) / Differdange 03 (Luk)

Levadia Tallinn (Est) / RFS (Lat) – Iberia 1999 Tbilisi (Gru) / Malm (Šve)

Žalgiris (Lit) / Hamrun Spartans (Mal) – Shelbourne (Irs) / Linfield FC (S.Irs)

Olimpija Ljubljana (Slo) / Kairat Almati (Kaz) – FCSB (Rum) / Inter Club d’Escaldes (And)

Noah (Arm) / Budućnost Podgorica (CG) – KuPS Kuopio (Fin) / Milsami Orhei (Mol)

Ludogorec 1945 (Bug) / Dinamo Minsk (Blr) – Egnatia (Alb) / Breidablik (Isl)

Main Path:

Dundee United (Ško) – UNA Strassen (Luk)

Larne (S.Irs) / Auda (Lat) – Šerif Tiraspol (Mol) / Priština (Kos)

DAC 1904 Dunajska Streda (Slk) – Urartu (Arm) / Neman Grodno (Blr)

Vaduz (Lih) – Dungannon Swifts (S.Irs)

Ballkani (Kos) – Floriana (Mal) / Haverfordwest County (Wal)

Viking (Nor) – Željezničar (BiH) / Koper (Slo)

AEK Atena (Grč) – Levski Sofjia (Bug) / Hapoel Beer-Sheva FC (Izr)

Tre Fiori (SM) / Pjunik (Arm) – Gyori ETO (Mađ)

VARAŽDIN (HRV) – Santa Clara (Por)

Kauno Žalgiris (Lit) / Penybont (Wal) – Valur (Isl) – Flora Tallinn (Est)

Paksi (MađN) / CFR 1907 Cluj (Rum ) – Maribor (Slo)

Vllaznia (Alb) / Daugavpils (Lat) – Malisheva (Kos) / Víkingur Reykjavik (Isl)

La Fiorita 1967 (SM) / Vardar (Mak) – Lausanne-Sport (Švi)

Havnar Boltfelag (FO) – Brondby (Dan)

Oleksandrija (Ukr) – AEK Larnaca (Cip) / Partizan (Srb)

Hibernians FC (Mal) – Spartak Trnava (Slk) / Hacken (Šve)

St Joseph’s (Gib) / Cliftonville (S.Irs) – Shamrock Rovers FC (Irs)

Šahtar Donjeck (Ukr) / Ilves Tampere (Fin) – AZ Alkmaar (Niz

Zira (Aze) – HAJDUK (HRV)

Arda Kardzhali 1924 (Bug) – NSI Runavik (FO) / HJK Helsinki (Fin)

Riga (Lat) – Racing Union Luxembourg (Luk) / Dila Gori (Gru)

Silkeborg (Dan) – KA Akureyri (Isl)

St. Patrick’s Athletic (IrsL) / Hegelmann (Lat) – Nomme Kalju (Est) / Partizani (Alb)

Hammarby Fotboll (Šve) – Charleroi (Bel)

Legia Varšava (Polj) / Aktobe (Kaz) – Sparta Prag (Češ)

Rakow Czestochowa (Polj) – MŠK Žilina (Slk)

Rosenborg BK (Nor) – Banga (Lit)

AIK Stockholm (Šve) – Magpies (Gib) / Paide Linnameeskond (Est)

Radnički 1923 (Srb) – SJK Seinajoki (Fin) / KI Klaksvik (FO)

Zimbru (Mol) – Astana (Kaz)

Birkirkara (Mal) / Petrocub (Mol) – Sabah (Aze) / Celje (Slo)

Atletic Club d’Escaldes (And) / F91 Diddeleng (Luk) – Dinamo City (Alb)

Sarajevo (BiH) – Universitatea Craiova (Rum)

Novi Pazar (Srb) – Jagiellonia Białystok (Polj)

Dečić (CG) / Sileks (Mak) – Rapid (Aut)

Ararat-Armenia (Arm) – Universitatea Cluj (Rum)

Austria Beč (Aut) – Spaeri (Gru)

Aris Limassol (Cip) – Puskáš Akademia (Mađ)

Polissja (Ukr) – Borac (BiH) / Santa Coloma (And)

Torpedo-Belaz (Blr) / Rabotnicki (Mak) – Maccabi Haifa (Izr)

Omonoia (Cip) – Torpedo Kutaisi (Gru) / Ordabasy (Kaz)

Sutjeska Nikšić (CG) / Dynamo Brest (Blr – Beitar Jerusalem (Izr)

Čherno More (Bug) – Istanbul Basaksehir (Tur)

Araz-Naxcıvan (Aze) – Aris (Grč)