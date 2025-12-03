UŽIVO OD 13:00 / MLADOST ŽDRALOVI – RIJEKA Aktualni osvajač u najjačem sastavu ide po četvrtfinale

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Rijeke od 13 sati gostuju kod Mladosti iz Ždralova u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Mladost je jesenski prvak u 2. NL s dva boda više od Kustošije, dok je Rijeka, aktualni prvak Hrvatske i osvajač Kupa, sedma u SuperSport HNL-u.