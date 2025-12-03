Šok za Dinamo: Prvotimac otpao do kraja polusezone, dijagnosticirana mu je mononukleoza!

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Mateo Lisica (22) neće igrati do kraja godine, objavio je Dinamo. Desno krilo Modrih bit će odsutno zbog mononukleoze.

“Našem Mateu Lisici dijagnosticirana je mononukleoza, zbog čega do kraja polusezone više neće nastupati”, objavio je Dinamo na društvenim mrežama.

Mateo Lisica je u Dinamo stigao iz Istre za 1,3 milijuna eura u srpnju ove godine. Dosad je za Modre odigrao 19 utakmica, zabio četiri gola i upisao četiri asistencije. Zbog mononukleoze propustit će subotnji derbi protiv Hajduka na Maksimiru, ali i važnu europsku utakmicu protiv Betisa sljedeći tjedan.

Dinamov raspored do kraja 2025. godine uključuje:

6. prosinca: Dinamo – Hajduk

11. prosinca: Dinamo – Betis

14. prosinca: Slaven – Dinamo

20. prosinca: Dinamo – Lokomotiva

Lisica će tako izostati s terena u svim ovim utakmicama zbog zdravstvenih problema.