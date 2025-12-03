UŽIVO OD 13:00 / MLADOST ŽDRALOVI – RIJEKA Aktualni osvajač u najjačem sastavu ide po četvrtfinale

UŽIVO

Nogomet 3. pro 202511:22 > 11:32 0 komentara
Nogometaši Rijeke od 13 sati gostuju kod Mladosti iz Ždralova u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Mladost je jesenski prvak u 2. NL s dva boda više od Kustošije, dok je Rijeka, aktualni prvak Hrvatske i osvajač Kupa, sedma u SuperSport HNL-u.

11:32

Stigli sastavi

MLADOST ŽDRALOVI: Smajić - Bubnić, Nikolić, Azinović, Bošnjak - Fernandes, Krešić, Brezina - Marić, Travaglia, Slunjski

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Husić, Dantas - Vignato, Fruk - Adu-Adjei, Čop

11:22

Trener Rijeke najavio utakmicu

"Pripremat ćemo se kao za europsku utakmicu, nema mjesta za pogrešku"

11:20

Koeficijenti

Rijeka je veliki favorit - na njenu pobjedu kvota je 1,35, na remi 6, a na Mladost 11.

11:20

Dosad je poznato šest četvrtfinalista

Četvrtfinale su dosad izborili DinamoKurilovecHajdukSlaven BelupoGorica i Lokomotiva.

11:19

Posljednji susret osmine finala igra se u Varaždinu

Od 17 sati na rasporedu je derbi osmine finala u Varaždinu, gdje domaći sastav dočekuje Osijek.

11:18

Tko sudi?

Glavni sudac utakmice je Oliver Romić iz Osijeka.

