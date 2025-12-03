UŽIVO OD 13:00 / MLADOST ŽDRALOVI – RIJEKA Aktualni osvajač u najjačem sastavu ide po četvrtfinale

Nogometaši Rijeke od 13 sati gostuju kod Mladosti iz Ždralova u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Mladost je jesenski prvak u 2. NL s dva boda više od Kustošije, dok je Rijeka, aktualni prvak Hrvatske i osvajač Kupa, sedma u SuperSport HNL-u.
Stigli sastavi
MLADOST ŽDRALOVI: Smajić - Bubnić, Nikolić, Azinović, Bošnjak - Fernandes, Krešić, Brezina - Marić, Travaglia, Slunjski
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Husić, Dantas - Vignato, Fruk - Adu-Adjei, Čop
Trener Rijeke najavio utakmicu
Koeficijenti
Rijeka je veliki favorit - na njenu pobjedu kvota je 1,35, na remi 6, a na Mladost 11.
Dosad je poznato šest četvrtfinalista
Četvrtfinale su dosad izborili Dinamo, Kurilovec, Hajduk, Slaven Belupo, Gorica i Lokomotiva.
Posljednji susret osmine finala igra se u Varaždinu
Od 17 sati na rasporedu je derbi osmine finala u Varaždinu, gdje domaći sastav dočekuje Osijek.
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Oliver Romić iz Osijeka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!