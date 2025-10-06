Dalić o Livakoviću: ‘To nije dobro za njega ni Hrvatsku, ali vi znate moj stav…’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić od 11 sati održao je press konferenciju pred okupljanje Vatrenih i utakmica s Češkom u Pragu (9. listopada) i Gibraltarom (12. listopada) u Varaždinu u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Reprezentacija se okuplja danas u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Češku 8. listopada. Odmah nakon utakmice s Češkom, koja je zakazana za 9. listopada, Vatreni se vraćaju u Zagreb i odmah nastavljaju put za Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret s Gibraltarom.

Nakon listopadskih izazova, Vatrene očekuju još dvije utakmice u studenome (Farski otoci, Crna Gora). U skupini L trenutačno vodi Hrvatska s 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove.