Dalić o Livakoviću: ‘To nije dobro za njega ni Hrvatsku, ali vi znate moj stav…’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić od 11 sati održao je press konferenciju pred okupljanje Vatrenih i utakmica s Češkom u Pragu (9. listopada) i Gibraltarom (12. listopada) u Varaždinu u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.
Reprezentacija se okuplja danas u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Češku 8. listopada. Odmah nakon utakmice s Češkom, koja je zakazana za 9. listopada, Vatreni se vraćaju u Zagreb i odmah nastavljaju put za Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret s Gibraltarom.
Nakon listopadskih izazova, Vatrene očekuju još dvije utakmice u studenome (Farski otoci, Crna Gora). U skupini L trenutačno vodi Hrvatska s 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove.
O okršaju s Češkom
"Sigurno da nas čeka teška utakmica, teža nego u Osijeku. Njima je ovo presudna utakmica, igraju doma. Očekujemo agresiju, presing i čvrstinu s njihove strane. Puno će im faliti Schick, njihov glavni napadač. Malo olakšanje za nas da ga nema, ali ne smijemo dovoditi sebe u situaciju da mislimo da ćemo to lako riješiti jer nema njega.
Moramo uložiti svoj maksimum. Htjeli bismo jednom okončati kvalifikacija prije samog kraja, da ne bude zadnja utakmica odlučujuća. Dosad smo to jako dobro odradili. Češka je kvalitetna, čvrsta je u sredini, ali imala je borbu s Crnom Gorom, bit će im nezgodno i s Farskim otocima, ali moramo gledati sebe."
Slijedi mu 100. utakmica na klupi Hrvatske
"Veliki ponos i čast za mene. Prvi izbornik sam u povijesti koji je vodio 100 utakmica. Počelo je 9. listopada 2017., moja prva utakmica, a lijepa simbolika je da će 9. listopada 2025. biti stota. Nisam takvo nešto mogao ni sanjati.
Ali moj fokus je u ovom trenutku da napravimo dobar rezultat protiv Češke, a onda će biti vremena za razmišljati i govoriti o tome. Osam godina ponosa, uspjeha, medalja i časti za mene. Bilo je jako puno lijepih trenutaka, bilo je i loših, ali jako malo, ne želim ih uopće pamtiti. Pamtim samo sretne dane i nadam se da će ih biti još."
Hoće li Jakić na desnog beka?
"Imamo problem s desnim bočnim. Juranović nema ni minute u klubu nakon što se vratio iz reprezentacije, nije se uspio do kraja zaliječiti. Očekivali smo da će biti zdrav, ali još uvijek nije. Jakić je ostao ta alternativa, svjesni smo da to nije njegova pozicija, ali je dobro igrao. Moramo razmišljati o desnom bočnom, Smolčić je na pretpozivu, pojavljuje se i Valinčić koji igra dobro. Nadam se da ćemo na idućem okupljanju imati širi izbor."
O sjajnim partijama Modrića u Milanu
"Nastavlja nas iznova iznenađivati. Ovo što on radi u Milanu, podigao je cijeli klub na viši nivo. Igra po 90 minuta što je bilo van očekivanja svih nas. Iznova pokazuje svoju snagu, karakter i kvalitetu. To je za nas pozitivno i samo neka ga posluži zdravlje."
Situacija s Mateom Kovačićem
"Mateo je očekivao da će u zadnje tri utakmice možda dobiti minutažu u Cityju, ali imali su teške utakmice. Oporavio se od ozljede i u punom je treningu. Njemu je potrebna energija u reprezentaciju i on je potreban nama. Nije sigurno hoće li nastupiti protiv Češke, ali protiv Gibraltara svakako hoće."
O Livakoviću i statusu u reprezentaciji
Dobio je Dalić pitanje o Dominiku Livakoviću i brine li ga što ne brani za Gironu.
"Naravno da brine. To nije dobro ni za njega ni za reprezentaciju, da on u kontinuitetu ne brani. Ali vi znate moj stav i moje razmišljanje prema igračima koji su dugi niz godina tu. Nisam sklon promjenama, vidjet ćemo. Danas ću razgovarati s njim i sa svojim stožerom u kojem su četiri bivša reprezentativna vratara. Oni sigurno jako dobro poznaju situaciju.
Onda ćemo donijeti odluku, ali ja sam sklon tome da pružimo podršku Livakoviću. Ali tu je i Kotarski koji dobro brani tako da imamo opciju s njim."
Kakvo je stanje s kadrom?
"Pred nama su dvije utakmice, prva je izuzetno važna jer odlučuje o raspletu situacije u grupi. Prva utakmica s Češkom je bila dobra, ali ova je sasvim drugačija. Morat ćemo uložiti puno truda jer ova utakmica nam sve rješava. Nemamo puno vremena i zato i ostajemo dan više u Zagrebu.
Što se igračkog kadra tiče, Stanišić je otpao. Razgovarali smo nakon njegove ozljede te smo bili optimisti, ali prekratko vrijeme je imao za oporavak i nije uspio. Ostaje u klubu. S pretpoziva smo pozvali Bradarića jer nam treba konkurencija za lijevi bok. Igra u dobru Italiji. Tijekom dana ćemo još razgovarati sa stožerom te se možda pojavi potreba da zovemo nekoga s pretpoziva", rekao je Dalić.
Zašto Dalić zanemaruje jednog golmana?
Bez Stanišića, pozvan Bradarić
Dalić za ovaj ciklus ne može računati na ozlijeđenog braniča Josipa Stanišića iz Bayerna, umjesto njega u reprezentaciji je lijevi bek Domagoj Bradarić (Verona).
Hrvatska je prva u skupini
Hrvatska je vodeća reprezentacija u skupini L s 12 osvojenih bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Farski Otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica drže treće i četvrto mjesto, a Gibraltar je posljednji bez osvojenog boda. Samo pobjednik skupine ide izravno na Svjetsko prvenstvo.
