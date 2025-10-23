Utakmica Feyenoorda i Panathinaikosa igra se dva sata ranije od planiranog!

Podijeli :

AP Photo/Patrick Post via Guliver

Domaća utakmica Europske lige nizozemskog kluba Feyenoorda protiv grčkog Panathinaikosa u četvrtak pomaknuta je na dva sata ranije zbog upozorenja na teške vremenske uvjete.

Nizozemci su zatražile promjenu nakon što su meteorolozi izdali narančasto upozorenje na oluju i jake vjetrove brže od 100 km/h, priopćio je klub sa sjedištem u Rotterdamu.

UEFA i Feyenoord složili su se da se utakmica može odigrati samo s ranijim početkom.

“Feyenoord shvaća da je ova promjena u zadnji čas i da može utjecati na postojeće planove, posebno za navijače s ulaznicama. Međutim, klub ovo također smatra slučajem više sile”, rekao je Feyenoord u izjavi.

Klub je također potvrdio da navijači koji ne mogu prisustvovati mogu zatražiti povrat novca, a detalji će biti objavljeni sljedeći tjedan.