Ubrzo se vraća Liga nacija: Hrvatskoj prijeti Srbija ili skupina smrti

Ždrijeb za Ligu nacija u razdoblju 2026.–2027. održat će se 12. veljače u Bruxellesu, objavila je UEFA. Hrvatska će se u njemu nalaziti u drugom šeširu.

Ligaški dio natjecanja počinje 24. rujna ove godine, vrlo brzo nakon Svjetskog prvenstva, a reprezentacije bi do 6. listopada trebale odigrati četiri utakmice u produženom međunarodnom terminu. Preostala dva dvoboja planirana su od 12. do 17. studenoga. Četvrtfinalni susreti su na rasporedu od 25. do 30. ožujka 2027., dok će završni turnir biti održan u lipnju. Hrvatska je prošlo izdanje završila na osmom mjestu i ponovno će nastupiti u ligi A.

Ako ne dođe do promjena u sustavu, nositelji skupina trebali bi biti prošlogodišnji polufinalisti – Portugal, Španjolska, Njemačka i Francuska. Prema trenutno dostupnim informacijama, raspored šešira za izvlačenje Lige A trebao bi izgledati ovako:

Pot 1: Portugal, Španjolska, Njemačka, Francuska

Pot 2: Italija, Nizozemska, Danska, Hrvatska

Pot 3: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Pot 4: Wales, Češka, Grčka, Turska

Ovakva situacija otvara mogućnost da Hrvatska u skupini izvuče Srbiju, što bi bio vrlo zahtjevan izazov. Ako izbjegne Srbiju, mogla bi završiti u tzv. “skupini smrti” s Engleskom, Belgijom ili Norveškom, što bi potencijalno bilo teže od prošlogodišnje skupine s Poljskom, Škotskom i Portugalom.

UEFA još uvijek nije objavila kako će rezultati iz Lige nacija utjecati na kvalifikacije za Euro 2028., čiji su domaćini Ujedinjeno Kraljevstvo i Republika Irska.