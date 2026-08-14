UEFA drastično kaznila Poljake: Raków protiv Splićana ostaje bez najžešćih navijača

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Konrad Swierad via Guliver Images

HAJDUK je u trećem pretkolu Konferencijske lige bez problema prošao litavski Žalgiris Vilnius. Nakon pobjede 5:2 u Litvi, Splićani su u uzvratu na Poljudu slavili 4:0 i izborili play-off, gdje ih čeka poljski Raków Częstochowa.

Prva utakmica igra se u četvrtak, 20. kolovoza na Poljudu, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Częstochowi.

Uoči dvoboja stigle su dobre vijesti za Hajduk. UEFA je žestoko kaznila Raków zbog ponašanja njegovih navijača na utakmici protiv Hammarbyja. Poljski klub mora platiti ukupno 68.000 eura kazne – 60.000 eura zbog korištenja pirotehnike i još 8.000 eura zbog blokiranja prolaza.

No, puno važnija za Hajduk je druga kazna. UEFA je naložila djelomično zatvaranje tribina, odnosno sektora B1 do B7, za sljedeću domaću europsku utakmicu Rakówa.

To znači da će poljski klub protiv Hajduka biti bez potpore najžešćih ultrasa upravo na njihovoj uobičajenoj tribini.

To je značajan hendikep za Raków jer stadion u Częstochowi prima tek oko 5500 gledatelja, a tribine su vrlo blizu terena. Najvatrenijih navijača protiv Hajduka neće biti na njihovoj tribini, iako je moguće da će se dio njih pokušati smjestiti u drugim sektorima.

Ipak, njihov broj i atmosfera bit će daleko manji nego što bi bili da je cijeli stadion otvoren.

Raków je prošle sezone imao i ozbiljnih problema s navijačima. Njegovi ultrasi bili su povezivani s dogovorenim sukobom s navijačima Zrinjskog iz Mostara, s kojim je poljski klub igrao u Konferencijskoj ligi.

Za Hajduk tako prije prvog susreta s Rakówom stiže neočekivani bonus. Splićani će u uzvratu igrati na malom stadionu, ali bez najglasnije i najagresivnije potpore domaćih navijača.