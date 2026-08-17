Poljaci uoči Hajduka upali u ozbiljnu krizu: ‘Jednostavno nema nas dovoljno’

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xTomaszxKarczewskix via Guliver

Raków je nastavio s katastrofalnim ulaskom u poljsko prvenstvo.

Hajdukov sljedeći europski protivnik u nedjelju je na gostovanju kod Cracovije poražen 2:1, što mu je već treći poraz u isto toliko prvenstvenih utakmica. Raków je tako ostao jedina momčad Ekstraklase bez osvojenog boda.

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Momčad Dawida Kroczeka povela je golom Patryka Makucha, ali je Cracovia u nastavku susreta preokrenula preko Ajdina Hasića i Dominika Piłe.

Za razliku od prvenstva, Raków zasad uspješno gura u Europi. Međutim, Kroczek nakon novog prvenstvenog poraza nije želio tražiti opravdanja u zgusnutom rasporedu, ali je jasno poručio da momčadi trebaju pojačanja, posebno u obrani.

“Ne postoje važne i važnije stvari. I Ekstraklasa i Europa su nam jednako bitne”, rekao je Kroczek nakon utakmice. “Ne smijemo tražiti izgovore u tome što smo prošli Hammarby pa da sada budemo sretni i gubimo bodove u ligi. To ne funkcionira tako.”

Trener Rakówa svjestan je da njegova momčad mora pronaći način kako izdržati ritam utakmica svaka tri dana.

“Moramo naučiti igrati svaka tri dana, rasporediti opterećenje među igračima i odabrati najbolji sastav. Tu se možemo popraviti. Ponavljam, ovo nisu izgovori, moramo biti u stanju igrati na dva fronta. Potrebno je održati i fizičku i mentalnu spremu. Nakon pobjede ili prolaska dalje, morate biti spremni da će iduća utakmica imati drugačiji intenzitet, ali i tada treba odigrati pametno i pobijediti”, dodao je trener Rakówa.