Evo koliko je zaradio Hajduk plasmanom u play-off Konferencijske lige

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Hajduk je u uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige na Poljudu uvjerljivo pobijedio Žalgiris 4:0 i s ukupnih 9:2 izborio plasman u play-off. Momčad Gonzala Garcije do pobjede je stigla pogocima Darija Melnjaka, 17-godišnjeg Adama Hurama, Abdoulieja Sanyanga Bambe i Michelea Šege.

Splićani će u posljednjem kvalifikacijskom krugu igrati protiv poljskog Rakówa. Prva utakmica na rasporedu je 20. kolovoza na Poljudu, dok će se uzvrat igrati 27. kolovoza u Poljskoj.

Hajduk već osigurao 1,45 milijuna eura

UEFA u sezoni 2026./27. svakom klubu isplaćuje fiksnih 175.000 eura za svaki odigrani kvalifikacijski krug. Hajduk je europski put započeo u prvom pretkolu Europa lige protiv Žiline, potom je igrao protiv Pafosa, a nakon ispadanja iz tog natjecanja nastavio je u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje je bez većih problema izbacio Žalgiris.

Plasmanom u play-off Hajduk će ukupno odigrati četiri kvalifikacijske runde, što mu samo na temelju naknada za odigrane krugove donosi 700.000 eura.

Uz to, klub koji ispadne u play-offu Konferencijske lige dobiva dodatnih 750.000 eura. Hajduk je tako već osigurao najmanje 1,45 milijuna eura od UEFA-inih premija. Čak i ako Raków bude uspješniji u dvije utakmice, Splićanima ostaje 700.000 eura za četiri odigrana kvalifikacijska kruga i dodatnih 750.000 eura za ispadanje u play-offu.

Ligaška faza donosi još veći novac

Ako Hajduk izbaci Raków i izbori ligašku fazu Konferencijske lige, financijska nagrada bit će znatno veća. Svaki od 36 klubova koji se plasira u tu fazu natjecanja dobiva osnovnu naknadu od 3,17 milijuna eura.

U Hajdukovom slučaju tome bi se pridodalo već zarađenih 700.000 eura kroz kvalifikacije, pa bi minimalna zarada iz tih fiksnih stavki dosegnula 3,87 milijuna eura.

Konačan iznos može biti i znatno veći. Klubovi u ligaškoj fazi dodatno zarađuju kroz takozvani vrijednosni stup, dok svaka pobjeda donosi 400.000 eura, a remi 133.000 eura. Dodatne premije ovise i o konačnom plasmanu na ljestvici te eventualnom prolasku u nokaut-fazu.