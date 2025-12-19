Štimac nakon povijesnog uspjeha: ‘Moji igrači su heroji!’

Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac izjavio je da su njegovi igrači heroji, nakon što je Zrinjski osigurao plasman u doigravanje Konferencijske lige.
Zrinjski je na svom travnjaku sinoć u trećoj minuti sučevog dodatka došao do izjednačenja i odigrao 1-1 protiv bečkog Rapida, čime je izborio ulazak u nokaut fazu.
“Što reći, nego da smo presretni. Imati priliku usrećiti vlastiti narod i to ostvariti je neopisivo“, rekao je Štimac, a pohvalio je i svoju momčad zbog borbenosti i vjere u uspjeh.
“Taj mentalitet pobjednika sam osjetio već od prve minute”, dodao je hrvatski stručnjak.
Na upit o ozljedama Marija Ćuže sinoć te Nevena Đuraseka u prvenstvu BiH, Štimac je rekao kako je Zrinjski šampionska momčad.
“I zato su oni moji heroji“, rekao je Štimac.
Zrinjski će u siječnju 2026. saznati svog protivnika za doigravanje, a ždrijebom će biti odlučeno hoće li to biti švicarska Lausanna ili engleski Crystal Palace.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare