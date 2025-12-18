VIDEO / Štimčev Zrinjski na nevjerojatan način izborio proljeće u KL, pogledajte ludo slavlje!

Nogometaši Zrinjskog izborili su plasman u nokaut-fazu Konferencijske lige nakon pravog trilera i remija 1:1 protiv bečkog Rapida u Mostaru. Iako su gosti uoči ove utakmice imali nula bodova iz pet susreta i bili posljednja momčad natjecanja, upravo su oni prvi došli do vodstva.
Rapid je poveo već u 5. minuti, kada je Louis Schaub iskoristio asistenciju Furkana Demira i postigao tek treći pogodak Austrijanaca u ligaškoj fazi. Zrinjski je nakon toga pokušavao doći do izjednačenja, ali se činilo da će Mostarci ostati bez prolaska sve do sudačke nadoknade.
U 93. minuti dogodio se ključni trenutak – Ange Ahoussou postigao je autogol, čime je Zrinjski stigao do izjednačenja i presudnog boda. Tim pogotkom bh. prvak došao je do ukupno sedam bodova te zauzeo 24. mjesto, posljednje koje vodi u nokaut-fazu natjecanja.
Zrinjski je po broju bodova izjednačen sa Sigmom Olomouc i Lincolnom, ali je imao povoljniju gol-razliku. Sa Sigmom je bio izjednačen i po gol-razlici (-2), no presudio je veći broj postignutih pogodaka.
Što slijedi?
Kao 24. momčad na ljestvici, Zrinjski već zna da će u nokaut-fazi igrati protiv švicarske Lausanne ili engleskog Crystal Palacea. Ždrijeb koji će odrediti konačnog protivnika održat će se 16. siječnja.
Podsjetimo, Zrinjski je u ligaškoj fazi upisao domaće pobjede protiv Lincoln Red Impsa s Gibraltara (5:0) i švedskog Häckena (2:1), dok je na gostovanjima poražen od Mainza (1:0), kijevskog Dinama (6:0) i poljskog Rakowa (1:0).
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!