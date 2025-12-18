VIDEO / Štimčev Zrinjski na nevjerojatan način izborio proljeće u KL, pogledajte ludo slavlje!

Rapid je poveo već u 5. minuti, kada je Louis Schaub iskoristio asistenciju Furkana Demira i postigao tek treći pogodak Austrijanaca u ligaškoj fazi. Zrinjski je nakon toga pokušavao doći do izjednačenja, ali se činilo da će Mostarci ostati bez prolaska sve do sudačke nadoknade.

U 93. minuti dogodio se ključni trenutak – Ange Ahoussou postigao je autogol, čime je Zrinjski stigao do izjednačenja i presudnog boda. Tim pogotkom bh. prvak došao je do ukupno sedam bodova te zauzeo 24. mjesto, posljednje koje vodi u nokaut-fazu natjecanja.

Zrinjski je po broju bodova izjednačen sa Sigmom Olomouc i Lincolnom, ali je imao povoljniju gol-razliku. Sa Sigmom je bio izjednačen i po gol-razlici (-2), no presudio je veći broj postignutih pogodaka.

Što slijedi?

Kao 24. momčad na ljestvici, Zrinjski već zna da će u nokaut-fazi igrati protiv švicarske Lausanne ili engleskog Crystal Palacea. Ždrijeb koji će odrediti konačnog protivnika održat će se 16. siječnja.

Podsjetimo, Zrinjski je u ligaškoj fazi upisao domaće pobjede protiv Lincoln Red Impsa s Gibraltara (5:0) i švedskog Häckena (2:1), dok je na gostovanjima poražen od Mainza (1:0), kijevskog Dinama (6:0) i poljskog Rakowa (1:0).