Uefa suzila izbor: Evo koga mogu izvući Rijeka i Varaždin u Konferencijskoj ligi

UEFA je prije ždrijeba trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige objavila podskupine i time otkrila moguće protivnike hrvatskim predstavnicima. Ždrijeb počinje u 14 sati, kada će Rijeka i Varaždin saznati koga bi mogli dobiti ako izbore plasman u sljedeću fazu.
Na rasplet će pažljivo pratiti i Hajduk. Ako Splićani ispadnu od Pafosa u drugom pretkolu Europske lige, natjecanje će nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje će također doznati potencijalnog suparnika.
Rijeka najprije mora preskočiti irski Derry City, a potom bi mogla igrati protiv pobjednika dvoboja Debrecen – Pyunik, Paide – Zira, Malisheva – Hibernian ili Stjarnan – Ilves Tampere, odnosno protiv poraženog iz susreta Hammarbyja i Anderlechta.
Varaždin za ulazak u treće pretkolo prvo mora izbaciti Jablonec, nakon čega ga mogu čekati pobjednici dvoboja Cherkassy – Gent, HJK Helsinki – Coleraine ili RFS – Vestri, kao i poraženi iz okršaja Bešiktaša i Midtjyllanda te Twentea i Ferencvaroša.
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