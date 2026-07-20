Uefa suzila izbor: Evo koga mogu izvući Rijeka i Varaždin u Konferencijskoj ligi

Rijeka najprije mora preskočiti irski Derry City, a potom bi mogla igrati protiv pobjednika dvoboja Debrecen – Pyunik, Paide – Zira, Malisheva – Hibernian ili Stjarnan – Ilves Tampere, odnosno protiv poraženog iz susreta Hammarbyja i Anderlechta.

Varaždin za ulazak u treće pretkolo prvo mora izbaciti Jablonec, nakon čega ga mogu čekati pobjednici dvoboja Cherkassy – Gent, HJK Helsinki – Coleraine ili RFS – Vestri, kao i poraženi iz okršaja Bešiktaša i Midtjyllanda te Twentea i Ferencvaroša.