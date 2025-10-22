Trener Rijeke najavio Spartu, a onda dobio pitanje o Zlomisliću: ‘Nemamo nikakvih…’

Podijeli :

Guliver Images

Nogometaši Rijeke u četvrtak 23. listopada od 18.45 sati dočekuju Spartu Prag u 2. kolu UEFA Konferencijske lige.

Utakmicu su najavili trener Victor Sanchez i branič Ante Oreč.

“Pred nama je veliki izazov i velika prilika za našu momčad. Jako smo, ali stvarno jako motivirani za ovu utakmicu. Malo smo bili zabrinuti zbog vremenskih uvjeta proteklih dana, palo je puno kiše, no imamo izvrsne uvjete za rad. Teren je malo mekan, ali dovoljno dobar za igru i za način nogometa koji želimo igrati. Ekipa je puna motiva, čeka nas veliki izazov, ali i velika prilika. Igramo protiv vrlo zahtjevne momčadi, čvrstog i kvalitetnog protivnika koji ima odličnog trenera “, rekao je Victor Sanchez, prenosi službena stranica Rijeke.

Sudački ekspert o poništenom golu Slaven Belupa protiv Rijeke: ‘To je nedopustivo’ Dinamov europski protivnik slavio u ligi, Rijekin remizirao

Osvrnuo se Sanchez i na zdravstveni bilten momčadi budući da nisu svi igrači završili posljednji trening uoči Sparte.

“Što se tiče zdravstvenog stanja u momčadi, pričekat ćemo još jedan dan. Imamo nekoliko igrača s manjim problemima i ne želimo prerano izlaziti s informacijama. Uoči utakmice ćemo vidjeti hoće li svi biti spremni.”

Španjolac je prokomentirao i ozračje uoči veliko europskog ispita.

“Osjeća se ta posebna atmosfera pred europske utakmice. Imam dosta iskustva u takvim susretima, a i igrači to osjećaju. Svi pokazuju veliku želju i pravi natjecateljski duh. Igrati u Europi je najveća pozornica za svakog nogometaša. Kao što sam rekao, čeka nas velik izazov, ali vjerujem da je ova momčad dovoljno hrabra da se s tim nosi na pravi način. Želimo iskoristiti prednost domaćeg terena, energiju s tribina, i od prve minute pokazati identitet naše igre. Važno je da navijače “uvedemo” u utakmicu, to puno znači na domaćem terenu. Kad sam bio suparnik Rijeke, osjetio sam koliko navijači nose ekipu, koliko daju podršku svakom igraču i svakoj akciji. To će i protiv Sparte biti ključno. Siguran sam da će nas publika nositi od početka do kraja.”

Sanchez je dobio novinarsko pitanje o trostrukoj zamjeni u Koprivnici.

“Ta utakmica je završena, okrenuli smo se novom izazovu. Fokusirani smo isključivo na ono što nas čeka sutra.”

Osvrnuo se španjolski strateg dodatno na Spartu.

“Taktički su dobro organizirani, mogu igrati u više sustava, graditi igru s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji, često rotiraju pozicije u napadu. Mogu igrati kombinatorno, ali i izravno, s dugim loptama u prostor. Bit će to izazovan susret, ali vjerujemo u svoje mogućnosti i osjećamo da smo spremni.

Otkrio je Sanchez i što smatra da će biti ključno za ostvariti pobjedu.

“Za nas je ključ uvijek isti, želimo biti dominantni u posjedu lopte i maksimalno iskoristiti prilike koje stvorimo. Kad imamo dobar posjed, stvaramo šanse i tada smo blizu pogotku. Ključno je biti precizan u završnici, završno dodavanje i udarac moraju biti na visokoj razini. Na tome stalno radimo jer upravo tu se utakmice odlučuju. U obrani, kao i u napadu, važno je biti čvrst u duelima, to vrijedi za sve linije momčadi. Fizička priprema igra veliku ulogu i mislim da smo u tom segmentu jako napredovali.”

Na kraju je upitan i o formi vratara Martina Zlomislića.

“Nemamo nikakvih briga oko vratara”, poručio je trener Rijeke.

Iz kuta momčadi utakmicu je najavio Ante Oreč.

“Motivirani smo, predstavljamo Rijeku u Europi, na domaćem terenu pred našim navijačima. Čeka nas teška utakmica, dobar suparnik i fizički moćna momčad. Atmosfera u svlačionici je sjajna, pred nama je velika utakmica i svi smo jako motivirani. San svakog igrača je igrati protiv europskih momčadi i sada imamo tu priliku. Jedva čekamo istrčati na teren. Osjećam se dobro, spreman sam i ne mogu dočekati početak utakmice.”

Branič je pokušao pronaći razloge zbog kojih se Rijeci ove sezone događa da ispušta vodstvo.

“Prošle sezone smo znali zadržati prednost i uzeti sva tri boda kad bismo poveli. Znali smo primiti neke nesretne golove, možda nam je u nekim trenucima nedostajalo i malo sreće. Novi trener donio je nove zahtjeve i trebalo je malo vremena da ih usvojimo, ali mislim da sada izgledamo sve bolje i da ćemo to pokazati na terenu.”

I Oreč je iznio svoje razmišljanje o Sparti.

“Sparta je vrlo snažna i kvalitetna momčad. Imaju fizički izuzetno jake i brze igrače, koji mogu ponavljati visoki intenzitet tijekom cijelog susreta. Kad ih analizirate, vidite da su vrlo zahtjevan protivnik u svakom smislu”, zaključio je desni bek Rijeke.