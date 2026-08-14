Hajduk i Rijeka saznali točnu satnicu ključnih utakmica, evo kada igraju play-off KL

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xLUKAxKOLANOVICx via Guliver Image

Hajduk i Rijeka saznali su termine svojih utakmica doigravanja za Konferencijsku ligu. Splićani će protiv poljskog Rakówa pokušati izboriti plasman u ligašku fazu, dok Rijeku čeka dvoboj s danskim Midtjyllandom.

Hajduk će prvi susret protiv Rakówa igrati 20. kolovoza u 21 sat na Poljudu. Uzvrat u Częstochowi na rasporedu je 27. kolovoza u 19 sati.

Splićani su do posljednjeg kvalifikacijskog kruga stigli nakon uvjerljivog prolaska protiv Žalgirisa, kojeg su ukupno svladali 9:2. Raków je u trećem pretkolu bio bolji od Hammarbyja s ukupnih 1:0.

Prema Transfermarktu, dvije su momčadi približne vrijednosti. Hajdukov kadar procijenjen je na 33,53 milijuna eura, a Rakówov na 32,4 milijuna. Najvrjedniji igrač splitske momčadi je Rokas Pukštas, čija se vrijednost procjenjuje na šest milijuna eura.

Dodatna zanimljivost uoči uzvrata je kazna UEFA-e za Raków. Poljski klub kažnjen je s 68.000 eura zbog pirotehnike i blokiranja prolaza na utakmici protiv Hammarbyja, a dio tribine bit će zatvoren upravo za utakmicu protiv Hajduka.

Rijeku čeka Midtjylland

Rijeka će prvi susret igrati 20. kolovoza u 19 sati u Danskoj, dok će se uzvrat na Rujevici igrati 27. kolovoza u 20:45.

Riječani su do play-offa stigli preko finskog Ilvesa, kojeg su izbacili s ukupnih 2:1. Midtjylland je istodobno bio bolji od Bohemiansa s ukupnih 5:2.

Danski klub bit će vrlo zahtjevan protivnik. Prema Transfermarktu vrijedi čak 108,45 milijuna eura, dok je vrijednost Rijekina kadra procijenjena na 35,25 milijuna. Midtjylland je posljednjih godina poznat po razvoju mladih igrača, pametnom skautingu i velikim transferima.

Dinamo prvi kreće

Hrvatski prvak Dinamo u play-offu Lige prvaka igra protiv norveškog Vikinga. Prvi susret na Maksimiru na rasporedu je 18. kolovoza u 21 sat, a uzvrat u Stavangeru 26. kolovoza u 21 sat.

Pobjednik tog dvoboja izborit će plasman u ligašku fazu Lige prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u ligaškoj fazi Europa lige.

Raspored hrvatskih klubova: