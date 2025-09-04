Rijeka prijavila popis 22 igrača za Konferencijsku ligu

Rijeka će ove sezone, prvi put nakon pet godina, nastupiti u grupnoj fazi europskog natjecanja.
Nakon što je ispala od Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka te od PAOK-a u borbi za Europsku ligu, igrat će šest susreta u Konferencijskoj ligi.
Rok za prijavu igrača istekao je 2. rujna, a iako popis nije objavljen na klupskim kanalima zbog trenerske smjene Radomira Đalovića i dolaska Victora Sancheza, službena stranica UEFA-e otkriva imena 22 prijavljena igrača.
Momčad Rijeke za Konferencijsku ligu:
Vratari: Martin Zlomislić i Aleksa Todorović
Obrambeni: Stjepan Radeljić, Ante Oreč, Justas Lasickas, Ante Majstorović, Ante Oreč, Mladen Devetak, Bruno Bogojević, Anel Husić
Vezni: Niko Janković, Dejan Petrovič, Toni Fruk, Merveil Ndockyt, Tiago Dantas, Damir Kreilach
Napadači: Duje Čop, Gabriel Rukavina, Luka Menalo, Amer Gojak, Daniel William Kwabena Adu-Adjei, Samuele Vignato, Ante Matej Jurić
