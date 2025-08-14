Poznato je ime potencijalnog protivnika Hajduka u play-offu Konferencijske lige

Podijeli :

AP Photo/Czarek Sokolowski via Guliver

Ako Hajduk prođe Dinamo City, igrat će protiv poljske momčadi.

Nogometaši Jagiellonije iz Bialystoka izborili su plasman u posljednju fazu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje bi im protivnik mogao biti splitski Hajduk. Poljaci su u uzvratnoj utakmici 3. pretkola na domaćem terenu odigrali 2:2 protiv danskog Silkeborga, dovoljno za prolaz zahvaljujući minimalnoj pobjedi 1:0 u prvom ogledu.

Domaći su poveli s 2:0 već u prvom dijelu, kada je Imaz pogodio u 29. i 35. minuti. Ipak, završnica dvoboja donijela je dramatičan preokret u ritmu Danaca – Berger je smanjio u 87., a Gammelby poravnao u petoj minuti sudačke nadoknade. Unatoč pritisku gostiju, vremena za potpuni preokret više nije bilo.

Hajduk će tek saznati hoće li se sučeliti s Jagiellonijom. U uzvratu 3. pretkola protiv Dinamo Cityja u Tirani brani pobjedu 2:1 iz Splita, a trenutno Albanci vode 1:0. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti OVDJE.

Prva utakmica 4. pretkola, neovisno o protivniku, igrat će se za tjedan dana u Bialystoku, dok je uzvrat zakazan za dva tjedna u Splitu ili Tirani.