OD 20:45 DINAMO CITY – HAJDUK Splićani u Tirani nemaju pravo na kiks, invazija Torcide na gostovanju

Nogomet 14. kol 202517:25 > 18:04 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk će večeras od 20:45 na stadionu Air Albania u Tirani odigrati uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, splitski klub u Albaniju stiže kao favorit za prolazak. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

Pobjednik ovog dvomeča u idućem će kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Jagiellonije (Poljska) i Silkeborga (Danska), pri čemu Poljaci imaju prednost nakon 1:0 trijumfa u Danskoj.

TIJEK DOGAĐAJA:

18:04

Pajaziti je najavio utakmicu u 'svojoj' Albaniji

Utakmicu su na konferenciji za medije najavili trener Hajduka Garcia i igrač Adrion Pajaziti:

“Ovo je poseban osjećaj za mene. Igram doma. Moja obitelj će biti tu."

 
17:34

Hajduk je u dobrom ritmu

Momčad Gonzala Garcije odigrala je pet utakmica ove sezone, a trenutno je u nizu od četiri pobjede.

Slavili su protiv Zire, Istre i Dinamo Cityja s 2:1, dok su Goricu pobijedili s 2:0

17:33

Trener Garcia optimističan je pred uzvrat

Hajduk je u prvom susretu na Poljudu slavio 2:1 te je favorit i u uzvratu. Momčad Gonzala Garcije uoči ovog dvoboja ima niz od četiri pobjede u prvenstvu i Europi, uz jedan remi, i pokušat će ostati neporažena kako bi izborila prolazak u play-off Konferencijske lige.

Što je sve na pressici rekao Garcia, pogledajte OVDJE.

17:31

Trener Dinamo Cityja najavio je dvoboj u Tirani

Posebno je istaknuo osporavanog hajdukovca i najavio tešku utakmicu.

OVDJE pogledajte što je sve imao za reći.

17:27

Evo vjerojatnog sastava Hajduka

Hajduk večeras u 20:45 u Tirani traži potvrdu prolaza protiv Dinamo Cityja, uz prednost 2:1 iz prve utakmice.

Što je spremio Gonzalo Garcia, pogledajte OVDJE.

 
17:26

Hajduk će imati golemu podršku

 

 

17:23

Hajduk je puno skuplja momčad

Hajduk u uzvratu protiv albanskog Dinamo Cityja ulazi kao izraziti favorit. Prema Transfermarktu, momčad iz Tirane vrijedi 6.8 milijuna eura, dok je samo Marko Livaja procijenjen na 5 milijuna eura. Ukupna vrijednost Hajdukove ekipe iznosi 37.98 milijuna eura, što dodatno naglašava razliku u kvaliteti i tržišnoj snazi između dvaju sastava.

17:22

Tko čeka u Playoffu?

Ako Hajduk izbaci Dinamo City, u play-offu Konferencijske lige čeka ga dvoboj s pobjednikom para Silkeborg – Jagiellonia Białystok. Poljski predstavnik ima prednost zahvaljujući 1:0 pobjedi u Danskoj te će prolazak pokušati osigurati na domaćem terenu, pred svojim navijačima.

17:22

Hajduk je veliki favorit!

Dinamo City 4.5
Remi 3.9
Hajduk 1.7

Favorit za prolaz: Dinamo 7, Hajduk 1.1

17:21

Gdje gledati?

Prijenos je isključivo na HDTV-u

