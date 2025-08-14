OD 20:45 DINAMO CITY – HAJDUK Splićani u Tirani nemaju pravo na kiks, invazija Torcide na gostovanju

Hajduk će večeras od 20:45 na stadionu Air Albania u Tirani odigrati uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, splitski klub u Albaniju stiže kao favorit za prolazak. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
Pobjednik ovog dvomeča u idućem će kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Jagiellonije (Poljska) i Silkeborga (Danska), pri čemu Poljaci imaju prednost nakon 1:0 trijumfa u Danskoj.
TIJEK DOGAĐAJA:
Pajaziti je najavio utakmicu u 'svojoj' Albaniji
Utakmicu su na konferenciji za medije najavili trener Hajduka Garcia i igrač Adrion Pajaziti:
“Ovo je poseban osjećaj za mene. Igram doma. Moja obitelj će biti tu."
Hajduk je u dobrom ritmu
Momčad Gonzala Garcije odigrala je pet utakmica ove sezone, a trenutno je u nizu od četiri pobjede.
Slavili su protiv Zire, Istre i Dinamo Cityja s 2:1, dok su Goricu pobijedili s 2:0
Trener Garcia optimističan je pred uzvrat
Hajduk je u prvom susretu na Poljudu slavio 2:1 te je favorit i u uzvratu. Momčad Gonzala Garcije uoči ovog dvoboja ima niz od četiri pobjede u prvenstvu i Europi, uz jedan remi, i pokušat će ostati neporažena kako bi izborila prolazak u play-off Konferencijske lige.
Trener Dinamo Cityja najavio je dvoboj u Tirani
Posebno je istaknuo osporavanog hajdukovca i najavio tešku utakmicu.
Evo vjerojatnog sastava Hajduka
Hajduk večeras u 20:45 u Tirani traži potvrdu prolaza protiv Dinamo Cityja, uz prednost 2:1 iz prve utakmice.
Hajduk će imati golemu podršku
Hajduk je puno skuplja momčad
Hajduk u uzvratu protiv albanskog Dinamo Cityja ulazi kao izraziti favorit. Prema Transfermarktu, momčad iz Tirane vrijedi 6.8 milijuna eura, dok je samo Marko Livaja procijenjen na 5 milijuna eura. Ukupna vrijednost Hajdukove ekipe iznosi 37.98 milijuna eura, što dodatno naglašava razliku u kvaliteti i tržišnoj snazi između dvaju sastava.
Tko čeka u Playoffu?
Ako Hajduk izbaci Dinamo City, u play-offu Konferencijske lige čeka ga dvoboj s pobjednikom para Silkeborg – Jagiellonia Białystok. Poljski predstavnik ima prednost zahvaljujući 1:0 pobjedi u Danskoj te će prolazak pokušati osigurati na domaćem terenu, pred svojim navijačima.
Hajduk je veliki favorit!
Dinamo City 4.5
Remi 3.9
Hajduk 1.7
Favorit za prolaz: Dinamo 7, Hajduk 1.1
Gdje gledati?
Prijenos je isključivo na HDTV-u
