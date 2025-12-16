Poznati Englez sudi Rijeci u ključnoj utakmici Konferencijske lige

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 21 sat gostuju kod Šahtara u šestom kolu Konferencijske lige, a susret će se igrati u Krakovu, gdje ukrajinski klub ima domaćinsku ulogu.

Utakmicu će suditi iskusni Englez Anthony Taylor, koji iza sebe ima čak 415 utakmica u Premier ligi.

Dobro je poznat hrvatskim klubovima i reprezentaciji, sudio je Dinamu u europskim susretima, kao i Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu protiv Belgije te u kvalifikacijama za Euro protiv Turske.

Darijo Srna u Šahtar dovodi mladu zvijezdu Hajduka?!

Pomoćnici će mu biti Adam Nunn i Lee Betts, četvrti sudac Thomas Bramall, dok će u VAR-u biti Michael Salisbury i Matthew Donohue.

Šahtar je trenutačno drugi na ljestvici s 12 bodova, dok Rijeka ima četiri manje. Podsjetimo, prošle sezone za prolazak skupine bilo je dovoljno sedam bodova.