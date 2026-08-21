Poljaci: Bilo bi smiješno ispasti od Hajduka

Poljski Raków u Splitu je remizirao s Hajdukom 2:2, iako je domaćin dvaput imao vodstvo. Gosti su do boda stigli u petoj minuti nadoknade, nakon što je Hajduk od 55. minute igrao s desetoricom zbog isključenja Adriona Pajazitija.
Poljski portal Weszło je nakon utakmice naglasio kako Raków može žaliti što nije iskoristio brojčanu prednost, ali istodobno i biti zadovoljan načinom na koji je stigao do izjednačenja:
“U ovo doba godine mnogi Poljaci sa sjetom se prisjećaju Dalmacije. Raków Częstochowa, međutim, iz Splita se vraća s pomiješanim osjećajima. Remi 2:2 ne znači nužno da će izboriti plasman u Konferencijsku ligu, ali čini se da su iz ove utakmice mogli izvući i više. Stoga ostaje osjećaj nezadovoljstva. Istovremeno, prisutna je i radost jer su igrači Dawida Kroczeka do remija došli udarcem u posljednjim trenucima, doslovno u samoj završnici utakmice.“
Poljaci su posebno istaknuli dugu Hajdukovu sušu u Europi te činjenicu da Splićani već 16 godina nisu izborili plasman u glavnu fazu europskog natjecanja:
“Hajduk se već 16 godina (!) nije plasirao u glavnu fazu europskog natjecanja, iako iz sezone u sezonu igra kvalifikacije. Bilo bi pomalo smiješno kada bi poljski klub otvorio vrata Europe hrvatskom autsajderu. S druge strane, bi li to bilo veliko iznenađenje?“
Weszło nije štedio kritike ni na račun igre Rakówa, posebno u razdoblju nakon Pajazitijeva isključenja. Poljski portal smatra da momčad Dawida Kroczeka nije dovoljno dobro iskoristila pola sata igre s igračem više:
“Raków je ove sezone predvidljiv poput poljske romantične komedije i kreativan poput umjetne inteligencije koja izrađuje plakate. To je posebno došlo do izražaja u završnici utakmice, kada momčad iz Częstochowe dugo nije uspijevala stvoriti nijednu ozbiljnu priliku pred golom brojčano oslabljenog protivnika. Pola sata igre s igračem više bilo je kao krv u pijesku.“
Autor Adrian Manko posebno se osvrnuo na isključenje Hajdukova veznjaka, smatrajući da je sudac u 55. minuti ispravno reagirao:
“A brojčanu prednost Rakówu je omogućio Adrion Pajaziti, koji je u 55. minuti potpuno izgubio razum. Kosovski Albanac neoprezno je startao na Lamina Diabyja-Fadigu. Sudac je donio jedinu ispravnu odluku, no Pajaziti je i dalje izgledao iznenađeno.“
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