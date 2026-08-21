Pajaziti se oglasio nakon crvenog: ‘Ne mogu spavati jer…’

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HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka odigrali su 2:2 protiv poljskog Rakowa u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu odigranoj u četvrtak na Poljudu, a gosti su do izjednačenja došli u zadnjem napadu na ovom dvoboju.

Vodeći gol za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama.

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Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka. Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja.

Konačnih 2:2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša.

Nakon crvenog kartona oglasio se Pajaziti u kasnim satima.

“Ne mogu spavati jer sam danas iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio. Želim se ispričati suigračima, stručnom stožeru i navijačima. Jako sam ponosan na to kako su se dečki borili u posljednjih 30 minuta i siguran sam da će idući tjedan dati sve od sebe kako bi dovršili posao i vratili Hajduk u Europu, tamo gdje taj veliki klub i pripada.

Uvijek nastojim dati 110 % za ovaj grb i uvijek ću to činiti. Ajmo Bijeli”, poručio je Pajaziti na Instagramu.