Špehar oštro o Hajduku: ‘Ozbiljnom klubu ovo se ne smije događati! Neshvatljivo mi je da je Livaja na klupi’

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji napadač Osijeka, komentirao je remi Hajduka i Rakowa 2:2 na Poljudu u prvoj utakmici playoffa Konferencijske lige.

Nogometaši Hajduka odigrali su 2:2 protiv poljskog Rakowa u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu odigranoj u četvrtak na Poljudu, a gosti su do izjednačenja došli u zadnjem napadu na ovom dvoboju.

Vodeći gol za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama.

Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka. Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja.

Konačnih 2:2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša.

Robert Špehar smatra da se momčadi koja ima ozbiljne europske ambicije takvi propusti ne bi smjeli događati.

“Zato što su ih vlastite pogreške koštale pobjede, previše je bilo individualnih grešaka i klub koji drži do sebe, koji sebe smatra ozbiljnim klubom, takve pogreške si ne bi smio dopustiti i takve pogreške ne bi smio raditi, kratko i jasno. Pogotovo kod oba gola. Prvi gol za goste primili su na svojih pet metara. Drugi gol isto, u zadnjim minutama se ne smije dogoditi da im igrač prođe u individualnom prodoru i da im zabije gol. Sjetimo se samo Istre u 2. kolu HNL-a, kad su isto u posljednjim trenucima susreta dobili pogodak za 2:2 s pet metara i to na kakav način, među koliko igrača. To su nijanse koje prave razliku između velikih klubova i onih drugih.”

Nije mu jasno zašto je Marko Livaja opet ostao na klupi.

“Moram komentirati Marka Livaju, koji bi i taj pokušaj lob udarca i drugu šansu žmirečki zabio. Zaista ne mogu shvatiti da je takav igrač kao Livaja stalno na klupi za rezerve. Ajde da Garcia pravda kada igra u gostima, ali kad igraš na Poljudu, trebaš ofenzivu, tražiš pobjedu, a ti takvog igrača držiš na klupi. Još da Garciju opravdava rezultat, da ga ima, ali Garcia nema rezultat, općenito govorim. Nije imao ni u prošloj sezoni niti u ovoj i on nastavlja radi istu stvar. Meni je to neshvatljivo.”

Crveni za Pajazitija?

“Pajaziti je napravio stvarno neoprezan i bespotreban start u 55. minuti. Znači, 35 minuta + pet, dakle 40-setak minuta Hajduk je igrao s igračem manje. Do tog crvenog Hajduk je bio blizu trećeg gola, Rakow je padao, ali Hajduk nije uspio s većom razlikom završiti utakmicu. Pajaziti nije trebao to napraviti, neoprezno od njega i to je bio zasluženi crveni karton. Da je igrač Rakowa ostavio nogu na zemlji, mislim da bi to bio prijelom nogu sigurno. Crveni čist kao suza.”

Uzvrat je 27. kolovoza u Czestochowoj od 19 sati.