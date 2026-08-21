Tottenham dao skoro 90 milijuna eura za igrača Cityja, a ciljaju i još jednog

Engleski prvoligaš Tottenham dogovorio je dolazak krilnog igrača Manchester Cityja Savinha za 75 milijuna funti (oko 88 milijuna eura), pišu u petak britanski mediji.

Mediji navode da dogovor uključuje dodatnih 10 milijuna funti kroz bonuse te dolazi godinu dana nakon neuspješnog pokušaja Spursa da angažiraju ovog brazilskog reprezentativca.

Savinho, koji je prošle sezone upisao 24 nastupa za City u Premier ligi, bio bi još jedno veliko pojačanje za momčad Spursa nakon dolaska veznih igrača Mateusa Fernandesa i Sandra Tonalija.

Britanski mediji također izvještavaju da su Spursi i dalje u pregovorima oko dovođenja Cityjevog egipatskog napadača Omara Marmousha.

Marmoush i Savinho su prošle sezone izgubili status u udarnoj momčadi Manchester Cityja te je pitanje kakve planove s njima ima klub s Etihada. U Manchester je 27-godišnji Marmoush došao 2025. iz Eintrachta za 59 milijuna engleskih funti, dok je Savinho u City stigao godinu dana ranije iz Troyesa za 30 milijuna engleskih funti.