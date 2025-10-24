Legendarni dinamovac za SK: ‘Utakmica je bila na razini HNL-a, Dinamu nedostaje igrač poteza’

Podijeli :

Andreas Hillergren/TT News Agency via AP via Guliver Images

Dinamo je osvojio bod u svom trećem europskom nastupu ove sezone, a svoju analizu za Sportklub dao je Mihael Mikić.

Kako ste vidjeli osvojeni bod Dinama na gostovanju kod Malmöa?

“Dinamo je bio dominantan s puno posjeda i visokog presinga, ali neučinkovit. Užasno je teško igrati na zgusnutu postavu kao što je 4-5-1 jer je razmak između obrambenog, veznog i napadača bio užasno mali. Znači, nije ostavljeno puno međuprostora i jednostavno nije bilo mjesta u kojem biste uspjeli dobiti brzi prijenos lopte na jednu ili drugu stranu. Isto tako nije bilo okomitih utrčavanja iza zadnje linije bez obzira na 16 ili 25 metara. Igrači koji su bez lopte moraju puno više raditi i napadati dubinu da bi mogli razvući te stvoriti međuprostor između linija. U prvom poluvremenu Hoxha je bio jako dobar u situaciji jedan na jedan u smislu kada je išao i kada je centrirao. Dinamo bi morao raditi puno više takvih situacija.”

Ipak, u kontekstu dviju pobjeda nad Fenerbahčeom i Maccabijem ovaj je bod pozitivan.

“Utakmica je bila na razini HNL-a, odnosno protiv slabijih suparnika. Ovaj bod je ogroman uspjeh, a švedskog prvaka Dinamo je stisnuo u 20-25 metara. Nedostaje igrač poteza, koji driblingom ili nekakvom svojom minijaturom može izbaciti dva-tri igrača i onda podvaliti loptu te završiti akciju. U ovom trenutku nema ekstraklasnog ili raspoloženog igrača, koji može napraviti višak u zadnjoj trećini. Kada pogledate strijelce, Kulenović i Beljo puno zabijaju. Tu treba podrška drugih igrača, a imali smo premalo udaraca. Fali nam zadnji korak, koji je najteži. Užasno je teško igrati protiv suparnika koji se plitko brani i nije jednostavno dovesti momčad do zadnjeg pasa te okomitih i dubinskih utrčavanja odnosno brzi prijenos lopte sa jedne na drugu stranu. Najteže je u 25 ili 30 metara i tu dolazi do izražaja kvalitete koju imaš u momčadi.”

Ovo je bila druga uzastopna utakmica bez poraza, ali prekinut je niz od dvije pobjede zaredom u Europi. Međutim, Dinamo je na dobrom putu i čini se da se ovim bodom približio prolazu dalje iako još nije gotovo (ostalo pet utakmica).

“Ima puno utakmica za igrati. Da je Dinamu netko ponudio sedam bodova, mislim da nema osobe koja ne bi potpisala. Ovo je dobar rezultat jer si se neporažen vratio s gostovanja i ne bih radio dramu oko toga. Vidjelo se kako Dinamo igra visoki presing i da pritišće suparnika. To su nijanse koje nedostaju. Mislim da je na jako dobrom putu, a sedam bodova je izniman uspjeh.”

Varela je zabio gol koji je Dinamu donio bod i spasio ga od poraza. Kada tinejdžer zabije, to nije mala stvar.

“Da, Varela ima kvalitetu i sigurno je potencijal. Iako, stvara se veliki pritisak oko njegove minutaže i svega ostalog. Moram napomenuti da ima klinaca koji su jako talentirani i koji bi trebali dobiti priliku. Nemojmo podlegnuti pritisku jer zaboravljamo da u juniorima ima dobrih i kvalitetnih igrača. Varela je talentiran, ali nemojmo zapostaviti barem dvojicu naših klinaca koje imaš u kadru. Isto tako nemojmo zaboraviti na naše klince općenito, koji bi trebali dobiti priliku.”

Dinamo se nakon Europe okreće prvenstvu u kojem je vodeći, ali i bodovno poravnat s Hajdukom pa će borba za naslov prvaka vjerojatno biti između Zagrepčana te Splićana s obzirom na stanje u poretku.

“Imamo zanimljivo prvenstvo, ali nemojmo zaboraviti da Dinamo i Rijeka igraju Europu koja jako troši. Dinamo je napravio široki kadar i ima 20 ili 22 igrača koja mogu iznijeti prvenstvo te Europu. U ovom periodu kreće takozvano Dinamovo kako bih nazvao, odnosno je li trener Kovačević dobar i je li Dinamo napravio dobar posao. Normalno da dolazi do oscilacija u formi i prezentacijama, ali u ovom ili idućem mjesecu uvijek radimo dramu paniku i medijski pritisak oko njegovih rezultata.”

Tu je Hajduk, koji ga prati.

“Da, Hajduk je tu i bit će tu. Garcia je jako dobar trener i stvarno izvlači maksimum iz svakog igrača. Vidjeli smo kako neki igrači izgledaju pod njegovim vodstvom, a pod Gattusom nisu bili ni približno dobri. Ove sezone Dinamo će voditi ozbiljnu borbu s Hajdukom, ali mislim da će se Dinamo pitati na kraju.”