Hajduk dugo šutio nakon šokantnog ispadanja, onda su ipak objavili ovo

Nogometaši Hajduka nisu uspjeli izboriti plasman u 4. pretkolo Konferencijske lige. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, u uzvratu protiv Dinamo Cityja u Tirani poraženi su 3:1 nakon produžetaka i tako ispustili stečenu prednost.

Za domaćina su zabili Baton Zabergja (14’), Eridon Qardaku (109’) i Hekuran Berisha (111’), dok je jedini pogodak za Splićane postigao Fran Karačić u 99. minuti.

Nakon još jednog bolnog europskog ispadanja, Hajduk se na društvenim mrežama oglasio tek dvadesetak minuta poslije završetka utakmice, objavivši fotografiju s dvoboja i poruku: “Dali ste nam dušu, srce ste nam dali. Težak poraz Hajduka u Albaniji…”