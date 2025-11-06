Fruk: Umjetna trava nam je otežala igru

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Rijeka je u trećem kolu Konferencijske lige odigrala 1:1 na gostovanju kod Lincoln Red Impsa i tako propustila priliku upisati drugu uzastopnu europsku pobjedu. Povela je pogotkom Tonija Fruka u 41. minuti, a Kike Gomez izjednačio je u 84. za konačnih 1:1.

“Ne znam kako bih počeo opis naše predstave. Govorili smo prije utakmice da smo kvalitetnija momčad, ali znali smo kakvi nas uvjeti čekaju. Ovo su najteže utakmice za igrati. Zloma je fantastično obranio penal. Osjetili smo koliko su neugodni”, rekao je pa dodao:

“Nismo bili zadovoljni prvim dijelom. Spuštali smo im druge lopte i nismo odradili tranziciju dobro. Umjetna trava nam je otežala igru. Na Rujevici ćemo se osjećati bolje. Normalno je da smo ovdje očekivali puno više”, zaključio je Fruk.