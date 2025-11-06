VIDEO / Sjajni Fruk doveo Rijeku u vodstvo na Gibraltaru!

Podijeli :

U trećem kolu Konferencijske lige Rijeka je stigla do vodstva na Gibraltaru protiv Lincolna u 41. minuti pogotkom Tonija Fruka. Nakon dodavanja Thaqija, Fruk je preciznim udarcem iskosa svladao domaćeg vratara za 0:1. Bio je to ujedno i prvi udarac Rijeke u okvir gola na utakmici.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.